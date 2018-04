Maria Elisabetta Alberti Casellati stamattina al Quirinale ha riferito a Sergio Mattarella sul mandato esplorativo che il presidente della Repubblica mercoledì mattina le aveva affidato per verificare le possibilità di formare una maggioranza parlamentare per un nuovo governo. La presidente del Senato mercoledì pomeriggio e giovedì pomeriggio ha incontrato a Palazzo Giustiniani i vertici dei partiti di centrodestra e del M5S. Ma non si è arrivati ad un’intesa per un nuovo esecutivo. Ora la parola passa ancora a Mattarella, che «saprà – ha detto la seconda carica dello Stato – individuare il percorso migliore». Qui la diretta live su colloqui e confronto.

Governo, Casellati: «Mattarella indicherà la strada migliore»

ore 13.00. Governo, Bernini: «M5S unico responsabile dell’impasse». Le parole della senatrice Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia, confermano ancora una volta (dopo le dichiarazioni della collega Licia Ronzulli) come siano marcate le distanze tra Forza Italia e Movimento 5 Stelle. «Il tentativo di Elisabetta Casellati – ha dichiarato – ha messo in chiara evidenza, qualora ci fossero stati dubbi, che la responsabilità dell’impasse ricade tutta intera sul M5S incapace di cogliere un’occasione storica per mettersi davvero al servizio del Paese collaborando e lavorando con il centrodestra unito. È altrettanto certo che ora bisogna dare all’Italia un governo che affronti le tante problematiche aperte che attendono soluzioni rapide e efficaci».

ore 12.50. Governo, attesa una nota del Quirinale. Dopo la dichiarazione della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati si attendeva al Quirinale quella del presidente della Repubblica. Ma non uscirà a parlare il segretario alla presidenza della Repubblica Ugo Zampetti. Non è esclusa una nota del Colle.

ore 12.45. Governo, Casellati: «Dalla discussione con i partiti spunti di riflessione politica». Questo un passaggio della dichiarazione della presidente del Senato dopo il colloquio con il capo dello Stato, durante il quale ha riferito sull’esito del mandato esplorativo: «Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il supporto che non mi ha mai fatto mancare in questi giorni. Ho svolto l’incarico affidatomi con dedizione cercando di favorire un confronto costruttivo per verificare la possibilità di maggioranza parlamentare nei limiti indicati da Mattarella. Ringrazio tutti i leader per aver avviato una discussione che ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica». E poi: «Sono certa che il presidente Mattarella saprà individuare il percorso migliore da intraprendere».

ore 12.40. Governo, Casellati : «Mattarella saprà individuare il percorso migliore». Terminato il colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale la presidente del Senato ha rilasciato una dichiarazione alla Stampa. Il presidente della repubblica «ora saprà individuare il percorso migliore», ha detto Maria Elisabetta Alberti Casellati al Colle.

ore 12.35. Governo, netta distanza tra M5S e Forza Italia. Continuano ad essere poco concilianti le posizioni di Forza Italia e Movimento 5 Stelle anche il giorno dopo la fine delle consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati a Palazzo Giustiniani. Su Facebook Giulia Grillo, capogruppo M5S alla Camera, ha scritto: «Mettiamo le cose in chiaro: l’eventuale appoggio esterno di Forza Italia non è necessario per avere la fiducia del Parlamento e un governo M5S-Lega avrebbe la maggioranza dei seggi. Così come abbiamo espresso chiaramente alla presidente Casellati il nostro rifiuto a ministri di Forza Italia». In mattinata a Radio Capital la senatrice azzurra Licia Ronzulli, molto vicina a Silvio Berlusconi, ha dichiarato: «Basta schiaffi: l’accordo Movimento 5 Stelle-centrodestra è definitivamente archiviato». «Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande disponibilità, responsabilità e generosità».

ore 12.30. Governo, Salvini al telefono con Casellati: «Di Maio sta ragionando». Il leader della Lega Matteo Salvini, nonostante i veti del M5S e le chiusure di Forza Italia, sembra ancora credere che ci siano possibilità di intesa tra il centrodestra e pentastellati. Lo dimostrano le parole da lui pronunciate al telefono con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che in questi minuti si trova al Quirinale per riferire sul mandato esplorativo. Il segretario del Carroccio, come riportato dalle agenzie di stampa – parlando al telefono avrebbe detto: «Ciao Elisabetta, devi andare al Quirinale? Io ho sondato Di Maio ma qua… Mi ha detto ‘sto ragionando’». E ancora: «Fai tu, fammi sapere – ha proseguito Salvini – Ho visto che la Ronzulli ha detto che è tutto chiuso. Io continuo testardamente e ingenuamente… Voi fate le vostre valutazioni».

ore 12.20. Governo, Casellati da Mattarella. Maria Elisabetta Alberti Casellati è in questi momenti al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica. La presidente del Senato riferisce a Sergio Mattarella sulle sue consultazioni avviate dopo il mandato esplorativo ricevuto dal capo dello Stato. L’incarico era circoscritto alla verifica della possibilità di un accordo per un governo tra i partiti di centrodestra e il Movimento 5 Stelle.

ore 12.15. Governo, dopo due giri di consultazioni l’intesa non c’è: centrodestra e M5S ancora distanti. I colloqui di mercoledì e giovedì della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati a Palazzo Giustiniani, dopo l’incarico esplorativo affidatole da Sergio Mattarella mercoledì mattina, non hanno cambiato le carte in tavola nella partita per la formazione di una maggioranza parlamentare e la nascita di un nuovo governo. Le distanze tra la prima coalizione e la prima forza politica, centrodestra e M5S, sono rimaste pressoché invariate. Matteo Salvini in un primo momento, dopo il suo incontro di ieri con la seconda carica dello Stato, aveva fatto intravedere una possibilità per una trattativa con i pentastellati. «Via veti e si parte, andiamo a governare», aveva scritto il leader della Lega sui social network. Ma Luigi Di Maio dopo il suo colloquio con la Casellati ha confermato tutti i veti: no a tavoli con Forza Italia e Fratelli d’Italia e intesa possibile solo tra M5S e Lega. «Non possiamo andare oltre certi limiti», ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle elle telecamere dopo aver parlato con la presidente del Senato. La replica di Salvini non si è fatta attendere: «Il governo si fa con tutto il centrodestra».

(Foto da archivio Ansa)