Le consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati sembrano non cambiare le carte in tavola nella partita per la formazione di una maggioranza parlamentare e la nascita di un nuovo governo. Restano le distanze tra centrodestra e M5S. Oggi per il secondo giorno la seconda carica dello Stato ha ricevuto a Palazzo Giustiniani i rappresentanti della prima coalizione e della prima forza politica del Paese. Ma un’intesa per un esecutivo sembra difficile come prima. Il leader della Lega Matteo Salvini nel pomeriggio dopo il suo incontro ha fatto intravedere una possibilità per una trattativa con il Movimento 5 Stelle. «Via veti e si parte, andiamo a governare», ha scritto sui social media. Ma il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha confermato tutti i paletti: no a Forza Italia e Fratelli d’Italia, no ai tavoli a quattro. In altre parole: intesa possibile per un governo solo tra M5S e Lega. Domani, venerdì, la presidente del Senato riferirà al presidente della Repubblica Mattarella.

Le consultazioni della Casellati, colloqui con M5S e centrodestra: la diretta

ore 19.40. Le consultazioni della Casellati, Di Maio insiste: «No ai tavoli a quattro, resta la proposta alla Lega». Dunque, l’intervento del leader M5S Di Maio che ha chiuso le consultazioni della presidente del Senato (alla quale Sergio Mattarella ha affidato un incarico esplorativo mercoledì mattina e dovrà riferire al Quirinale sui colloqui entro venerdì) non ha ridotto le distanze tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, che pure aveva teso la mano nel pomeriggio. I penstatellati insistono sulla loro linea dell’intransigenza: unica ipotesi è Di Maio premier, no a trattative o accordi con Forza Italia e Silvio Berlusconi. «Con tutta la buona volontà a collaborare nulla per me è perduto e nulla si chiude ma – ha detto Di Maio – non possiamo andare oltre certi limiti». Di Maio ha sottolineato che «se poi mi si chiede di sedermi a un tavolo con tre forze politiche, Di Maio, Salvini, Berlusconi e Meloni per concordare un programma di governo e personalità che vengono dalle singole forze politiche, voi capirete che è molto complicato per noi digerire questo scenario». «Siamo disponibili anche – è un altro passaggio della dichiarazione del capo politico del M5S al termine delle consultazioni della Casellati – a considerare non ostile un sostegno da Fi e Fdi» ma «il governo si forma su contratto firmato da due persone» M5s e Lega. E ancora: «Non ci si può chiedere – ha detto Di Maio nel suo intervento a Palazzo Giustiniani – di ricominciare da capo con tavoli che già durante» la trattativa per le presidenze non abbiamo condiviso. Non si può pensare che tre forze politiche contrattino ministri e sottosegretari, immaginate a che era politica si torna…».

ore 19.24. Le consultazioni della Casellati, Di Maio conferma i veti del M5S. È terminato l’incontro tra Maria Elisabetta Alberti Casellati e la delegazione del Movimento 5 Stelle. Al termine dell’incontro il leader M5S Luigi Di Maio ha confermato il veto su Forza Italia e Silvio Berlusconi. Il M5S conferma il suo no ad accordi con il partito azzurro. «È chiaro – ha detto il capo politico grillino – che ci sia una disponibilità a discutere di programmi. Stamattina ci siamo sentiti e ci siamo detti che siamo disponibili a parlare idi programma. Ma oltre determinate barricate e limiti non possiamo andare. Noi abbiamo detto che eravamo disponibili a firmare un contratto di governo con Matteo Salvini». E ancora: «Abbiamo anche detto che quel contratto, quel governo, poteva essere sostenuto da Fdi e Fi, ma era chiaro ed evidente che oltre non si potesse andare».

ore 19.15. Consultazioni della Casellati, in corso il colloquio con il M5S. È in corso a Palazzo Giustiniani l’ultimo atteso colloquio tra la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e la delegazione del Movimento 5 Stelle. L’incontro chiude il giro di consultazioni della seconda carica dello Stato con i rappresentati di centrodestra e Movimento 5 Stelle. Domani la presidente riferirà al presidente dell Repubblica.

ore 18.35. Trasferta in Molise rinviata, in attesa di sviluppi e di segnali da Luigi Di Maio. Silvio Berlusconi ha infatti deciso che resterà a Roma per seguire in prima persona l’esito delle consultazioni e gli sviluppi della complessa situazione politica. Berlusconi partirà in Molise domani mattina.

ore 18.25. A Palazzo Giustiniani è iniziato, con 50 minuti di ritardo, il colloquio tra la delegazione del Movimento 5 stelle, guidata da Luigi Di Maio, e il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per verificare le possibilità di dar vita a un governo tra M5s e centrodestra. Nel primo pomeriggio, Casellati aveva ricevuto Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

ore 18.12. Inizierà con alcuni minuti di ritardo, a Palazzo Giustiniani, l’incontro tra la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e la delegazione del Movimento 5 stelle. Lo slittamento, viene spiegato, è stato concordato dalle parti.

ore 17.37 – Salvini: «Via veti e si parte, andiamo a governare». Il tweet di pochissimi minuti fa proposto da Matteo Salvini è ancora sulla linea della positività: «Via veti e si parte, andiamo a governare» ha scritto il leader della Lega lanciando sui social network il video della conferenza stampa dopo le consultazioni con il centrodestra.

ore 17.30.- Centrodestra unito dopo consultazioni per governo Casellati. Secondo il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, il centrodestra è unito più che mai dopo le consultazioni per formare un possibile governo Casellati con il Movimento 5 Stelle.

ore 17.19. Intesa sui programmi per un governo Casellati. Ci dovrebbe essere un’intesa sui programmi su un eventuale governo Casellati tra Lega-M5S e altri partiti del centro-destra. Sarebbe stato individuato un punto di partenza: un programma condiviso. Nel dialogo tra i due leader si approfondirà nelle prossime ore il tema del programma condiviso, senza riferimenti al tipo di coalizione. Su questa base – si ragiona in ambienti parlamentari – ci potrebbe essere un appoggio da parte di Forza Italia alla maggioranza di governo con 5 stelle e Lega su un ‘contratto’ basato su temi specifici.

Consultazioni per il governo, l’ottimismo di Salvini: «Andiamo a governare»

«Oggi si parte? – ha affermato Salvini – Parlatene con il presidente Casellati, speriamo di averle consegnato un buon lavoro. Oggi si può partire, finalmente si può costruire qualcosa. L’accordo con i Cinquestelle è di parlare di cose da fare. Se cadono i veti si parte, si parla di programmi. Noi siamo disponibilissimi a farlo, come Di Maio chiede da tempo».

Matteo Salvini ha anche affermato di aver avuto un colloquio con il Movimento 5 Stelle e di aver intravisto dei segnali di novità da questi contatti avuti tra le giornate di ieri e di oggi. Ne sapremo qualcosa di più soltanto quando a Palazzo Giustiniani si affacceranno anche i rappresentanti del Movimento, guidati da Luigi Di Maio. Insieme a lui, Giulia Grillo e Danilo Toninelli daranno qualche elemento in più sulla possibile partenza di un governo Casellati.

In attesa del Movimento 5 Stelle

Le parole di Salvini sono state in parte confermate anche dal capogruppo della Lega Gianmarco Centinaio che si è lasciato sfuggire: «Uno spiraglio c’è, è piccolo, ma ci proviamo». L’accordo con il Movimento 5 Stelle, insomma, dovrebbe basarsi sui programmi: un tavolo che si concentri sulle tematiche come pensioni, lavoro, fisco, scuola, riforma della giustizia.

Alle 17.30, quindi, la delegazione del Movimento 5 Stelle raggiungerà Palazzo Giustiniani per confrontarsi su un possibile governo Casellati. La sensazione è che questa sia davvero l’ultima chiamata: dopo l’apertura della Lega, infatti, un nuovo veto da parte di Luigi Di Maio renderebbe praticamente conclusa l’esperienza di Maria Elisabetta Alberti Casellati che – in ogni caso – domani dovrà relazionare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.