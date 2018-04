Il 5 stelle Davide Barillari ha uno strano concetto di freezer (e freddo)

“Dopo 44 giorni il PD esce dal freezer. Forse perché si stava già sciogliendo passando dal 18% al 16% “. A twittare è il consigliere alla regione Lazio Davide Barillari. Peccato che scendendo di percentuale (temperatura?) il Pd non si scioglie affatto. Si dovrebbe indurire, ghiacciare, secondo i dogmi della Scienza.

Barillari voleva fare una battuta sul caos consultazioni. Sembra però non perfettamente riuscita

Oltre alla replica della dem Leonardi anche gli altri tweet criticano il paragone del caso.

Ma scusa, anche una battuta “spiritosissima” deve avere una logica. Se stavano in freezer (“…il PD esce dal freezer…”) non capisco come potesse scoiogliersi. Come umorista sei peggio che come politico, sei a livello delle barzellette del fantasma formaggino.

— Carlo (@pietralavica7) 18 aprile 2018