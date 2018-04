Luigi Mario Favoloso è uno dei concorrenti del Grande Fratello 15 appena partito su Canale 5. Nel programma di Canale 5, che ha una linea editoriale molto distante dalla politica, è dunque presente un militante di CasaPound, che ha reso più popolare grazie al sostegno mediatico fornito dalla sua fidanzata Nina Moric.

Luigi Mario Favoloso porta CasaPound al Grande Fratello 15

Benché nel profilo sul sito non sia citato, così come non è stata fatta menzione nel video di presentazione trasmesso ieri durante la prima puntata del GF 15, il suo impegno politico, Luigi Mario Favoloso si è candidato alle ultime elezioni politiche con CasaPound Italia. Il concorrente del Grande Fratello 15 era il rappresentante del partito di Iannone e Di Stefano nel collegio uninominale di Milano 1, che corrisponde al centro del capoluogo lombardo, per la Camera dei Deputati. Favoloso ha raccolto 811 voti, pari allo 0,63%, nel collegio vinto all’uninominale da Bruno Tabacci, candidato del centrosinistra.

Tra gli sfidanti di Favoloso c’era anche l’allora presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, candidata da Laura Boldrini, poi eletta nella circoscrizione proporzionale.

Nella scheda sul sito del Grande Fratello il militante di CasaPound è presentato così: «Esperto di digital, con una forte vena polemica al limite dell’irascibilità, Luigi ha avuto diversi “scontri” rimbalzati tra i casi di cronaca: dal litigio con Fabrizio Corona ai contrasti con la famiglia Rodriguez. Luigi è un imprenditore che ha vissuto poco in Italia e molto in Svezia, titolare di una ditta di import/export di tessuti, è anche proprietario di un’agenzia di comunicazione. Fidanzato con Nina Moric (lui è più giovane di 11 anni), in occasione del quarantesimo compleanno della showgirl, Luigi le ha chiesto di sposarla, secondo le indiscrezioni la data del matrimonio sarebbe fissata in autunno».

Nessuna citazione di CasaPound, che sui social media non ha commentato la partecipazione al GF del suo militante. Favoloso nel video di presentazione dice di non sopportare il politicamente corretto, unico, molto vago, riferimento possibile alle sue idee, ed è curioso notare come la partecipazione di un candidato dell’estrema destra sia stata silenziata, mentre è stata pubblicizzata la presenza di concorrenti omosessuali. Luigi Favoloso è stato indicato da Selvaggia Lucarelli come il vero autore dei post di Nina Moric, e benché questa rivelazione non sia stata confermata, appare evidente il legame tra il fidanzato e il personaggio social della modella croata, distintasi negli ultimi mesi per i suoi post pro CasaPound e Assad.