Governo, la scelta di Mattarella: mandato esplorativo alla Casellati

A 45 giorni dalle Elezioni Politiche del 4 marzo il presidente della Repubblica compie la prima mossa verso la formazione di un nuovo governo. Sergio Mattarella, dopo due giri di consultazioni al Quirinale, il primo il 4 e 5 aprile e il secondo il 12 e 13 aprile, affida oggi a un’alta carica dello Stato un mandato esplorativo per verificare la possibilità di formare una maggioranza in Parlamento a sostegno di un esecutivo. Al Quirinale convocata la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Qui la diretta live della giornata.

ore 11.30. Governo, attesa dichiarazione di Mattarella al termine del colloquio con Casellati. Al termine dell’incontro con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è attesa, come già accaduto al termine dei due giri di consultazioni il 5 e il 13 aprile, una dichiarazione del capo dello Stato Sergio Mattarella.

ore 11.25. La diretta streaming su YouTube. È possibile seguire quanto accade al Quirinale anche in diretta streaming, grazie al canale YouTube ufficiale della Presidenza della Repubblica Italiana. Questo il link.

ore 11.20. Governo, Casellati a colloquio da Mattarella. È in corso il colloquio tra la seconda carica dello Stato e il presidente della Repubblica. L’incontro potrebbe durare una trentina di minuti o più di mezz’ora, come capitato nel corso delle consultazioni di inizio aprile. Il mandato esplorativo alla presidente del Senato è ormai certo.

ore 11.05. Governo, Casellati arrivata al Quirinale. La presidente del Senato è arrivata al Quirinale dove, con ogni probabilità, riceverà dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella un mandato esplorativo per verificare se esiste una maggioranza parlamentare per la formazione di un nuovo governo. Il capo dello Stato la attende nello studio alla Vetrata

ore 10.55. Governo, Casellati lascia il Senato per andare al Quirinale. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati con l’auto di servizio ha lasciato Palazzo Giustiniani, dove ha sede l’appartamento di rappresentanza della seconda carica dello Stato, per recarsi al Quirinale dove è stata convocata, per le 11, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

ore 10.45. Mandato esplorativo, da Craxi a Bersani: i precedenti. Sono diversi gli esempi di mandati esplorativi degli ultimi 40 anni di storia Repubblicana. Tra gli esploratori incaricati dal presidente della Repubblica ci sono Bettino Craxi, nel 1979, Nilde Iotti, 1987, Antonio Maccanico, 1996, Franco Marini, 2008, e Pier Luigi Bersani, nel 2013.

ore 10.35. Governo, M5S insiste su Di Maio premier come unica soluzione. I vertici del M5S continuano a ribadire che l’unica loro opzione per la guida del governo è Luigi Di Maio. «Lo escludo categoricamente», ha detto stamattina il capogruppo al Senato Danilo Toninelli, ai microfoni di 6 su Radio 1, rifiutando l’ipotesi di un esecutivo senza il capo politico di Pomigliano. «Non perché vogliamo posizionare Luigi Di Maio lì – ha proseguito Toninelli- ma perché sono state 11 milioni di persone ad averlo scelto». E poi: «Come facciamo a dire a queste persone che abbiamo cambiato idea, che scegliamo una figura terza che non è uno eletto, che è uno che non ha preso un voto? L’unico che garantisce l’attuazione del nostro programma e di un eventuale contratto di governo è Luigi Di Maio».

ore 10.30. Governo, incarico alla Casellati con possibilità di successo basse. Le parole degli esponenti M5S da quando si sono diffuse le voci di un probabile mandato esplorativo del capo dello Stato alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati confermano che i veti e i tatticismi delle ultime settimane non sono stati ancora rimossi. Le probabilità di successo dell’incarico vengono considerate basse. E per questo restano in vita i piani alternativi dei principali partiti. Secondo i retroscena pubblicati dai principali quotidiani il Movimento 5 Stelle e il suo leader Luigi Di Maio non escludono, come soluzione estrema, una trattativa con il Pd, che finora non si è mai aperta. Forza Italia e Silvio Berlusconi spererebbero in un governo del presidente con un ‘terzo uomo’ a capo dell’esecutivo.

ore 10.05. Governo, M5S conferma veto su Berlusconi. Il mandato esplorativo alla presidente del Senato è un’ipotesi che sembra non servire, almeno per ora, a superare i veti posti dal Movimento 5 Stelle. A Maria Elisabetta Alberti Casellati «ripeteremo che il veto su Silvio Berlusconi rimane», ha detto a Radio anch’io, trasmissione di Radio Rai, il senatore pentastellato Vito Crimi.

ore 9.50. Governo, Salvini favorevole al mandato esplorativo alla Casellati. L’incarico esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati, senatrice di Forza Italia, unisce il centrodestra. Ieri Matteo Salvini ha detto di considerare positivamente un mandato alla presidente del Senato. «Può fare un buon lavoro», ha detto il leader della Lega ai cronisti. «Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido, perché non accettarlo? Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire o governo io o non si fa niente».

ore 9.30. Casellati al Quirinale, Parlamento al lavoro. Mentre la presidente del Senato salirà al Colle per ricevere, alle 11, l’incarico esplorativo da Sergio Mattarella non si fermerà il lavoro del Parlamento. L’apertura della sala stampa del Quirinale alla loggia alla Vetrata è stata programmata per le 9.30. Alle 10 è convocato il Parlamento in seduta comune. All’ordine del giorno c’è la votazione per l’elezione di un giudice della Corte Costituzione e la votazione per l’elezione di due componenti il Consiglio superiore della Magistratura.

ore 9.25. Governo, cosa succede con il mandato esplorativo alla Casellati. Con l’incarico esplorativo che riceve oggi dal presidente della Repubblica, la seconda carica dello Stato assume il compito di provare a stanare i partiti e arrivare alla formazione di una maggioranza parlamentare a sostegno di un nuovo governo. Il tentativo della presidente del Senato e senatrice di Forza Italia avverrà attraverso colloqui con i leader politici secondo un calendario che deve ancora essere definito. Il mandato esplorativo viene solitamente affidato ad un’alta carica dello Stato che non è destinata a diventare presidente del Consiglio. Al termine delle sue consultazioni Maria Elisabetta Alberti Casellati dovrà riferire al capo dello Stato. Che a sua volta deciderà come procedere.

ore 9.10. Governo, archiviata l’ipotesi pre-incarico a Di Maio o Salvini. La convocazione della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al Quirinale manda in archivio l’ipotesi, che pure era circolata negli ultimi giorni, di un pre-incarico ad un leader di partito. Secondo le informazioni riportate dai principali quotidiani, il capo dello Stato avrebbe potuto affidarlo ad uno dei capi politici di una delle due formazioni politiche uscite rafforzate dalle Elezioni Politiche del 4 marzo, M5S e Lega, quindi a Luigi Di Maio o a Matteo Salvini. Poi la scelta del mandato esplorativo.

ore 09.00. Governo, Mattarella convoca Casellati al Quirinale per un mandato esplorativo. Come reso noto da un comunicato del Quirinale pochi minuti prima delle 9, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al Colle alle ore 11.

Cos’è il mandato esplorativo

Il mandato esplorativo non è un vero e proprio incarico di governo ma un mandato che il presidente della Repubblica può affidare quando dalle sue consultazioni con i vertici delle forze politiche e con le alte cariche dello Stato non sia emersa un’indicazione chiara. Si tratta di una soluzione presa in considerazione in questi giorni da Sergio Mattarella proprio perché il doppio giro di colloqui al Colle delle ultime due settimane non è servito a spingere ad un’intesa i principali partiti e coalizioni presenti in Parlamento. Dalle urne il 4 marzo erano usciti rafforzati soprattutto centrodestra e M5S. Nelle leggi e nei regolamenti non esiste una definizione ufficiale di mandato esplorativo ma nella prassi politica il significato è chiaro. Il capo dello Stato con questo tipo di mandato affida ad una personalità che non è destinata a diventare il futuro presidente del Consiglio l’incarico di verificare, svolgendo consultazioni al suo posto, se alla Camera e al Senato esiste una maggioranza per sostenere un nuovo governo. Al termine dei colloqui l’incaricato riferisce al presidente della Repubblica. Che a sua volta decide come procedere.

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati

Maria Elisabetta Alberti Casellati ha 71 anni, è nata a Rovigo il 12 agosto 1946, e ha alle spalle una lunga carriera nelle istituzioni. Laureata in giurisprudenza, è un esperta di diritti canonico, ha svolto la professione di avvocato ed è stata componente del Consiglio Superiore della Magistratura. È stata eletta cinque in Parlamento, sempre al Senato, dove è entrata per la prima volta nel 1994 per Forza Italia. Ha rivestito diversi incarichi all’interno del partito di Silvio Berlusconi e nei governi da lui guidati. Tra il 2004 e il 2006 è stata sottosegretaria alla Salute. Tra il 2008 e il 2011 invece sottosegretaria alla Giustizia. Il 24 marzo scorso è diventata la prima donna a ricoprire la carica di presidente del Senato. Alle Elezioni Politiche del 4 marzo è stata eletta all’interno del collegio 1 di Venezia con il 40% delle preferenze. È nota per le sue posizioni critiche sulle unioni civili e sui diritti delle famiglie arcobaleno e lgbt. Ma anche per aver sostenuto tutte le battaglie di Berlusconi in materia di giustizia. Nei giorni scorsi, attorno al suo nome, è emersa una polemica per un episodio risalente a qualche anno fa. Sarebbe stata responsabile dell’assunzione della propria figlia a capo della segreteria del dipartimento della Sanità, ai tempi in cui era ministro, in un governo Berlusconi, Girolamo Sirchia.

