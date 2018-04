Matteo Salvini è in Molise per la chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali. La Lega sostiene Donato Toma, esponente di Forza Italia e candidato presidente del centrodestra, che dovrebbe essere il principale avversario di Andrea Greco, il candidato presidente del Movimento 5 Stelle.

Salvini attacca il reddito di cittadinanza del M5S: «La gente vuole il lavoro, non 800 euro per stare a casa sul divano»

In una intervista a TeleMolise Salvini è stato particolarmente duro contro il reddito di cittadinanza, la proposta più importante del M5S. «I molisani mi hanno chiesto il lavoro, non 800 euro per stare a casa sul divano. C’è un popolo orgoglioso che vuole lavorare», ha rimarcato Salvini criticando in modo implicito ma molto chiaro il reddito di cittadinanza del M5S. L’attacco ai Cinque Stelle segnala come per Salvini in questo momento sia più importante vincere in Molise rispetto alla costruzione di un governo con il M5S che appare sempre più lontano.

Il centrodestra rimane compatto, e l’indisponibilità reciproca di Forza Italia e Cinque Stelle a stare nella stessa maggioranza non sembra rendere possibile la formazione di un esecutivo. Salvini sta dando grande importanza alle regionali in Molise, e anche il M5S spera ancora nel successo. Alessandro Di Battista ha annunciato che nei prossimi giorni sarà nella piccola regione meridionale per sostenere il candidato presidente Andrea Greco.