Virginia Raggi ha pubblicato un post da fashion blogger sul suo profilo Instagram. Il sindaco di Roma ha partecipato al Dinner Gala a Villa Miani organizzato per la gara di Formula E. Virginia Raggi ha indossato un abito della casa di moda Renato Balestra, come ha precisato con caption – i crediti – da fashion blogger su Instagram. «Ieri sera ho partecipato al Dinner Gala a Villa Miani organizzato da #FormulaE e dalla Fondazione Alberto di Monaco, con il patrocinio di Bulgari, con un abito di Alta Moda della Maison @balestra_roma , un abito in broccato laminato nel colore Blu Balestra», ha scritto Raggi sul suo profilo Instagram. Il post è comparso solo su quel canale social, mentre su Facebook e Twitter non sono stati utilizzati.

Le foto sono state piuttosto commentate e condivise sui social media, in ragione della loro irritualità. Se è normalissimo per una rappresentate istituzionale partecipare a serate di galà, lo è un po’ meno pubblicizzare gli abiti che si indossano come Chiara Ferragni.

VIRGINIA RAGGI NON COMMENTA IL POST SU INSTAGRAM

Virginia Raggi ha preferito non commentare il post su Instagram, dopo che sui suoi profili social così come sui gruppi o le pagine dedicate a Roma e al M5S erano comparsi commenti anche molto negativi, oltre ai complimenti. «Virginia Raggi veste ogni volta con un abito diverso di una firma romana. Comunque non commentiamo», ha fatto sapere l’ufficio stampa del Comune di Roma al FattoQuotidiano.it.