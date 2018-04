Jovanotti sospende il tour e pubblica la foto con il medico: «Ho un edema alle corde vocali»

Lorenzo Jovanotti rinvia il concerto e lo fa sapere ai suoi fan con un messaggio pubblicato su Instagram e la foto con un medico. Il cantante ha sospeso il suo tour per un problema alle corde vocali, un edema. «Ciao amici di Bologna – ha scritto sul social network – sono dal dottor Fussi a Ravenna temo che dovremo rimandare il concerto di stasera. La diagnosi è un piccolo edema alle corde vocali ma se non faccio almeno 3 giorni di silenzio totale e terapia il rischio è che poi peggiori ulteriormente. Vi confermo ufficialmente tra poco. È la prima volta che mi capita di dover rimandare uno show mi dispiace molto. A dopo!».

È la prima volta che Jovanotti sospende un concerto a causa di un problema di salute. Il cantante aveva fissato la data di Bologna del suo Lorenzo Live 2018 al 16 aprile. È poi atteso il 19 aprile a Roma per la prima delle 10 tappe in Capitale. Non sono escluse altre variazioni.

(Foto dal profilo Instagram di Jovanotti)