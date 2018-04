Sorteggi Champions League 2018: Liverpool contro Roma per le semifinali | LIVE

Ecco qui le combinazioni per le semifinali di Champions League 2018. La As Roma sfiderà il Liverpool. Mentre invece il Bayern Monaco gioca contro Real Madrid.

La prima in casa la giocheranno gli inglesi di Liverpool. L’altra semifinale sarà Bayern Monaco-Real Madrid. Le semifinali di Europa League saranno invece Atletico Madrid-Arsenal e Marsiglia-Salisburgo.

Il Real Madrid di CR7 fa paura: ha eliminato la Juve, il Bayern Monaco e il Liverpool dell’ex romanista Salah. Noi seguiremo la diretta del Sorteggio Champions League più atteso.

Sorteggi Champions League 2018 ore 13.15 – Il primo nome è Bayern che giocherà l’andata in casa. Contro… Real Madrid.

La As Roma sfiderà il Liverpool. La prima in casa la giocheranno gli inglesi. L’altra semifinale sarà Bayern Monaco-Real Madrid.

Sorteggio Champions League 2018 ore 13.12 – Saranno le mani di Andrij Ševčenko a sorteggiare le sfidanti per le semifinali.

Sorteggio Champions League 2018 ore 13.09 – “Io devo pensare all’Inter, i meriti della Roma sono della Roma. Non sono miei, io ho lavorato con una squadra forte che è arrivata un punto davanti al Napoli e cosi’ ha potuto giocare la Champions. I meriti sono di Di Francesco”. L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti – alla vigilia della trasferta bergamasca – rende omaggio alla Roma ed elogia un gruppo per il quale adesso tutto diventa possibile in Champions ma soprattutto attribuisce il merito dell’impresa a Eusebio Di Francesco,

Champions League sorteggi ore 13.03 – Mentre parla il sindaco di Kiev vi diamo l’ultima news. Sergio Ramos sarà a disposizione di Zinedine Zidane nelle semifinali di Champions League. Secondo la stampa spagnola, infatti, la Uefa non aprirà nessun procedimento a carico del difensore del Real Madrid. Il giocatore, squalificato nel ritorno dei quarti di finale contro la Juventus, non verrà sanzionato perché i regolamenti non vietano espressamente la presenza di un giocatore squalificato nel tunnel degli spogliatoi, ma soltanto sul terreno di gioco.

Sorteggi Champions League ore 13.01 – Ad accogliere tutti, nel pieno della tensione è Pedro Pinto. Si sfidano Real Madrid, Bayern Monaco, As Roma Liverpool. Si inizia con uno spottino sulla città di Kiev.

Sorteggio Champions League come funziona

Il sorteggio Champions League sarà senza teste di serie. Le partite di andata si disputeranno martedì 24 e mercoledì 25 aprile, quelle di ritorno l’1 e 2 maggio. La prima squadra estratta giocherà la gara di andata in casa. A sorteggiare ci sarà l’ex attaccante ucraino Andriy Shevchenko. Il sorteggio di oggi stabilirà anche quale squadra, tra la vincente della semifinale 1 e della semifinale 2, sarà considerata “in casa” nella finale. Casa tra virgolette, perché in realtà la finale di Champions si giocherà sul campo neutro dello stadio Olimpico di Kiev, sabato 26 maggio.

Real Madrid, Bayern Monaco o Liverpool. La Roma dopo l’epica vittoria con il Barcellona, conoscerà alle 13 l’avversario della semifinale di Champions League. Ieri la Lazio ha perso a Salisburgo, con 4-1. Qui sotto le semifinali di Europa League:

– O. Marsiglia-Salisburgo

– Arsenal-A. Madrid

Come vedere in diretta e streaming i sorteggi per le semifinali di Champions League

I sorteggi – sia di Europa League che di Champions League – sono in diretta dalle 12 nella sezione sorteggi del sito della UEFA, in chiaro sul nuovo canale 20 di Mediaset e su Mediaset Premium. Alle 13 c’è quello che decreterà il rivale dei giallorossi.

(A Nyon i sorteggi Champions ed Europa League – elaborazione Ansa)