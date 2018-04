‘I bari’: in strada a Roma spunta il quadro con Di Maio, Salvini e Berlusconi che giocano a carte

Dopo il murale con il bacio tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini nelle strade di Roma è spuntata una nuova opera artistica che vede protagonisti i leader politici. Su un muro di via dei Lucchesi, a due passi dal palazzo del Quirinale è comparso un quadro con tanto di cornice, in stile caravaggesco col titolo ‘I bari’, che ritrae Di Maio, Salvini ed anche il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in abiti d’epoca, intenti a giocare a carte. Accanto c’è la firma ‘Sirante’ e un cartellino in stile museale con il titolo e la descrizione.

L’opera d’arte in strada a Roma, ‘I bari’: Di Maio, Salvini e Berlusconi che giovano a carte

L’opera è corredata da una larga cornice dorata in polistirolo attaccata al muro, è accompagnata dal cartellino in semplice carta bianca, anch’esso incollato al muro di fianco a destra, con la data «2018», la tecnica utilizzata, «stampa grafica su carta» e la descrizione. «Sirante – si legge – prende spunto da una celebre opera del suo maestro. Il quadro rappresenta una truffa. Un anziano ‘ingenuo’ sta giocando a carte con un suo oppositore il quale in complotto con un suo avversario trucca il gioco della politica. Questa scena, così teatrale, descrittiva e realistica contiene un monito morale, una condanna del malcostume, in particolare delle strategie dei politici». La nuova installazione ricorda l’opera di ‘street art’ con il bacio fra Di Maio e Salvini.

A marzo il bacio tra Di Maio e Salvini

Il murale con il bacio tra capi politici di M5S e Lega, poi cancellato, era spuntato il 23 marzo scorso in via del Collegio Capranica. A realizzarlo era stato lo street artist Tvboy. Più in là, poi, in via dei Pianellari, era comparso un secondo murale dello stesso autore con protagonista la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, sorridente con un bambino di colore in braccio.

(Foto da archivio Ansa. Credit: ANSA / TERESA CARBONE)