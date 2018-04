Continuano al Quirinale le consultazioni del presidente della Repubblica per la formazione di un governo. Ieri Sergio Mattarella ha incontrato le delegazioni di tutte le forze politiche presenti in Parlamento: gli autonomisti di Svp-Patt e Uv, gruppo Misto, Leu, Pd, centrodestra unito (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) e infine il M5S. Oggi riceve il presidente della Camera Roberto Fico, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e l’ex capo dello Stato e senatore a vita Giorgio Napolitano. Qui la diretta live.

ore 10.40. Governo, le due soluzioni: preincarico per Giorgetti o mandato esplorativo per Alberti Casellati. Le due soluzioni per superare l’impasse politica più citate in queste ore, come detto, riguardano un incarico al deputato della Lega Giancarlo Giorgetti o alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nel primo caso il presidente della Repubblica potrebbe affidare un preincarico. Nel secondo un mandato esplorativo.

ore 10.35. Governo, Forza Italia e l’opzione Giorgetti. Dalle dichiarazioni degli esponenti di Forza Italia emerge come l’opzione di incarico di governo al deputato della Lega Giancarlo Giorgetti sia gradita. Parlando a ‘6 Radio 1’ il senatore azzurro ed ex capogruppo a Palazzo Madama paolo Romani sulla possibilità che Matteo Salvini faccia un passo indietro come candidato Premier ha affermato: «La Lega ha la possibilità di esprimere il candidato del centrodestra. Se non vuole farlo Salvini, ma dubito che non lo voglia fare, sicuramente Giorgetti è una persona qualificatissima che ha una grandissima esperienza parlamentare».

ore 10.15. Consultazioni al Quirinale, Napolitano da Mattarella. Giorgio Napolitano è arrivato al Colle per incontrare Sergio Mattarella. Il colloquio tra il presidente della Repubblica e l’ex capo dello Stato è in programma alle 10.30 e apre la seconda giornata del secondo giro di consultazioni per un nuovo governo.

ore 10.15. Governo, nel totonomi Alberti Casellati e Giorgetti. I nomi di Maria Elisabetta Alberti Casellati e di Giancarlo Giorgetti sono quelli più citati in queste ore tra quelli finiti nella rosa dei possibili premier. La presidente del Senato potrebbe essere incaricata per la formazione di un governo in caso di soluzione più ‘istituzionale’. Il capogruppo leghista invece è un’opzione più ‘politica’. Alberti Casellati in un’intervista alla Stampa ha chiarito di essere disponibile qualora venisse coinvolta da Sergio Mattarella per un incarico. «Se me lo chiedesse il Presidente della Repubblica – ha affermato – non potrei certamente dire di no. Questo significherebbe però che i partiti non hanno trovato punti di convergenza, continuando a far prevalere il pregiudizio sulla ragione».

ore 10.05. Consultazioni al Quirinale, nodo della crisi siriana. La crisi siriana è una delle questioni che maggiormente preoccupa il presidente della Repubblica. La situazione potrebbe infatti precipitare da un momento all’altro e i partiti hanno linee di politica estera differenti. Il Movimento 5 Stelle manifesta ora il suo filo atlantismo. La Lega guarda a Putin.

ore 9.50. Consultazioni al Quirinale, tre ipotesi in campo per l’incarico di governo. A chi il presidente della Repubblica affiderà l’incarico di governo alla fine del secondo giro di consultazioni? Dopo i colloqui di ieri e le dichiarazioni dei leader dei principali partiti tutti i nodi sono rimasti irrisolti. L’ipotesi al momento più credibile sembra essere quella di un preincarico ad uno dei due partiti usciti rafforzati dalle urne in 4 marzo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Altra opzione, istituzionale, è quella di un mandato esplorativo ad uno dei presidenti delle Camere, con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati favorita su Roberto Fico. Terza ipotesi è quella di incaricare una figura terza, alternativa ai capi di Lega e M5S.

ore 9.50. Consultazioni al Quirinale, intesa complicata: M5S e centrodestra ancora distanti. A sei settimane dalle Elezioni Politiche sembra ancora complicato il raggiungimento di un accordo tra centrodestra e Movimento 5 Stelle, prima coalizione e primo partito. Il primo giorno del secondo giro di consultazioni al Colle sembra aver accentuato le distanze tra i tre principali schieramenti. Luigi Di Maio ha ribadito il no del M5S a Forza Italia, chiedendo un «passo di lato» a Silvio Berlusconi. Matteo Salvini ha confermato la sua contrarietà a maggioranze con il Pd e chiesto ai pentastellati di evitare veti. Il Pd ha rimarcato di preferire l’opposizione sia alla Lega che ai grillini.

Gli orari dei colloqui

Il calendario del secondo giro di consultazioni al Quirinale (colloqui del 12 e 13 aprile dopo quelli del 4 e 5 aprile) prevede per venerdì 13 aprile tre incontri con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Al Colle saliranno, nell’ordine, l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, senatore a vita, il presidente della Camera Roberto Fico e la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Questi gli orari degli incontri:

ore 10.30 – Presidente Emerito della Repubblica e senatore a vita Giorgio Napolitano

ore 11.15 – Presidente della Camera Roberto Fico

ore 12.00 – Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati

