«Mai detto che avrei bombardato la Siria», parola (o tweet) di Donald Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato su Twitter una dichiarazione che ha smentito la possibilità, trapelata mercoledì 11 aprile, di bombardare la Siria dopo il presunto attacco chimico del 4 marzo scorso: “Non ho mai detto quando sarebbe avvenuto l’attacco. Potrebbe essere presto o tardi! In ogni caso, gli Stati Uniti, sotto la mia amministrazione, hanno fatto un ottimo lavoro nel liberare la regione dall’Isis. Dov’è il nostro “Grazie America?”.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 aprile 2018