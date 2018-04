Gli account russi che hanno spinto un video porno fake con Hillary Clinton

Mentre si parla del Russiagate c’è un altro aspetto che coinvolge la politica statunitense con l’influenza di account russi. Secondo quanto riporta una inchiesta della NBC News alcuni utenti (palesemente russi) hanno spammato su Reddit, Pornhub, Spankbang e Imgur un video porno fake su Hillary Clinton. Lo scopo? Influenzare negativamente la ex candidata democratica alle ultime elezioni presidenziali.

Il video si chiama “Leaked Hillary Clinton’s Hotel Sex Tape with Black Guy” e sarebbe stato creato da una agenzia web russa coinvolta nel Russiagate. Su Reddit – spiega Mashable – era stato diffuso (e poi rimosso) dallo user Rubinjer, che ha oltre 100,000 upvotes. Gli upvotes sono una sorta di like Facebook, per farvi capire al meglio la situazione.

Nelle immagini si vede una donna, bionda, in tailleur, intenta ad avere rapporti sessuali con un uomo afroamericano. La “sosia” non somiglia neanche lontanamente alla Clinton. E il video in questione non sembra aver avuto un grosso riscontro su Reddit.

Prima delle elezioni del 2016 lo user Rubinjer ha pubblicato una GIF animata su The_Donald, la più grande comunità trumpiana sulla piattaforma social, e successivamente su altri canali.

Si tratta di un account molto attivo su Reddit. Non solo: Rubinjer è uno dei pochi account russi che hanno oltre 10.000 karma (una sorta di equivalenza peso/followers). Molti di questi sono stati banditi da Reddit prima delle ulteriori verifiche sulla piattaforma.

In pieno Russiagate Reddit ha trovato 944 account sospetti. Nessuno degli account in questione – va detto – ha acquistato annunci sulla piattaforma. Su Pornhub il video fake di Hillary Clinton è stato rimosso dopo esser stato visto 250 mila volte. Tuttavia la clip è presente su altri portali on-line.