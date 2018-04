L’esultanza di Carlo Verdone: «È ‘n sogno, nun ce credevo: ma Nerone sì» | VIDEO

Già lo status su Facebook basterebbe. Guardare il video, poi, è euforia allo stato puro. Carlo Verdone, storico tifoso della Roma, ha voluto testimoniare sui social network la sua gioia per la partita Roma-Barcellona 3-0, valida per i quarti di finale di Champions League. L’attore e regista scrive sui social network: «Mamma mia me sta a parti’ la pompa!!!!». E poi pubblica un video esilarante, in cui dà sfogo alla sua esultanza. Quasi fuori di sé per la contentezza.

CARLO VERDONE ROMA-BARCELLONA, L’ENTUSIASMO SUI SOCIAL

CARLO VERDONE ROMA-BARCELLONA, ESULTANZA DA CASA

«È ‘n sogno, è ‘n sogno. Nun ce credevo, nun ce credevo, ma Nerone sì» – dice Verdone mostrando il busto dell’imperatore. L’attore e regista ha le lacrime agli occhi, ha il viso arrossato, è letteralmente euforico per quanto accaduto allo Stadio Olimpico. Conoscendolo, tuttavia, si sarà mangiato le mani per non essere stato presente in tribuna.

Verdone, infatti, segue spesso la sua squadra dal vivo. Evidentemente, però, questa sera non gli è stato possibile farlo e ha preferito guardare il match da casa, in compagnia di Nerone appunto. Anche perché – come ammette lui stesso nel video -, in fondo, ‘nun ce credeva’ e il busto dell’imperatore era l’unico a nutrire qualche speranza.

Invece, la Roma – con una prestazione al limite della perfezione – è riuscito a smentirlo, regalandogli una gioia irripetibile. Il video dell’esultanza di Carlo Verdone dopo la partita della Roma sta facendo il giro dei social network ed è stato condiviso decine di migliaia di volte, ottenendo un numero incredibile di interazioni. Un vero e proprio caso virale, in questa serata dove tutto ciò che riguarda Roma sembra magico.