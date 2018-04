Il calendario dei Mondiali 2018: le date delle partite in Russia

Quando iniziano e quando si concludono i Mondiali di calcio 2018? Quando si giocano fase a gironi, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale in Russia? Sono domande frequenti tra gli appassionati di sport alla vigilia della manifestazione più attesa dell’anno. La Coppa del Mondo è sempre, inevitabilmente, ricca di momenti emozionanti per chi ama il gioco del pallone, con sfide tra squadre nazionali e tra calciatori destinate a fare la storia ed essere ricordate anche nei decenni a venire. Qui tutte le date e il calendario completo con tutte le partite del torneo.

Calendario Mondiali 2018

Il calendario dei Mondiali 2018, come accade ormai dal 1998, da quando partecipano 32 squadre, prevede complessivamente 64 partite: 48 nella iniziale fase a gironi e altre 16 nella successiva fase ad eliminazione diretta, precisamente ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, finale per il terzo posto e finale per il primo posto. Gli incontri vengono disputati in 32 giorni, da giovedì 14 giugno, data dell’incontro di apertura della fase finale della Coppa del Mondo, Russia-Arabia Saudita, a domenica 15 luglio, data della finalissima. La fase a gironi si conclude giovedì 28 giugno. La fase ad eliminazione diretta comincia due giorni dopo, sabato 30 giugno.

Le date delle partite

Più nel dettaglio gli ottavi di finale si disputano in quattro giorni, da sabato 30 giugno a martedì 3 luglio. Gli incontri dei quarti di finale sono in programma invece in due giorni, venerdì 6 e sabato 7 luglio. In due giorni anche le due partite di semifinale, che sono state programmate per martedì 10 e mercoledì 11 luglio. La finale per il terzo posto, poi, sabato 14 luglio. La finale per il primo posto, infine, domenica 15 luglio.

La fase a gironi

Il calendario della fase a gironi, come abbiamo accennato, prevede 48 partite da disputare in 15 giorni, precisamente da giovedì 14 a giovedì 28 giugno. Le 32 squadre sono divise in 8 gironi da 4. Ogni nazionale incontra le altre tre del gruppo. Dopo i sei incontri la prima e la seconda classificata del girone accedono agli ottavi di finale.

giovedì 14 giugno – ore 17 – Gruppo A – Russia-Arabia Saudita

venerdì 15 giugno – ore 14 – Gruppo A – Egitto-Uruguay

venerdì 15 giugno – ore 17 – Gruppo B – Marocco-Iran

venerdì 15 giugno – ore 20 – Gruppo B – Portogallo-Spagna

sabato 16 giugno – ore 12 – Gruppo C – Francia-Australia

sabato 16 giugno – ore 15 – Gruppo D – Argentina-Islanda

sabato 16 giugno – ore 18 – Gruppo C – Perù-Danimarca

sabato 16 giugno – ore 21 – Gruppo D – Croazia-Nigeria

domenica 17 giugno – ore 14 – Gruppo E – Costa Rica-Serbia

domenica 17 giugno – ore 17 – Gruppo F – Germania-Messico

domenica 17 giugno – ore 20 – Gruppo E – Brasile-Svizzera

lunedì 18 giugno – ore 14 – Gruppo F – Svezia-Corea del Sud

lunedì 18 giugno – ore 17 – Gruppo G – Belgio-Panama

lunedì 18 giugno – ore 20 – Gruppo G – Tunisia-Inghilterra

martedì 19 giugno – ore 14 – Gruppo H – Colombia-Giappone

martedì 19 giugno – ore 17 – Gruppo H – Polonia-Senegal

martedì 19 giugno – ore 20 – Gruppo A – Russia-Egitto

mercoledì 20 giugno – ore 14 – Gruppo B – Portogallo-Marocco

mercoledì 20 giugno – ore 17 – Gruppo A – Uruguay-Arabia Saudita

mercoledì 20 giugno – ore 20 – Gruppo B – Iran-Spagna

giovedì 21 giugno – ore 14 – Gruppo C – Danimarca-Australia

giovedì 21 giugno – ore 17 – Gruppo C – Francia-Perù

giovedì 21 giugno – ore 20 – Gruppo D – Argentina-Croazia

venerdì 22 giugno – ore 14 – Gruppo E – Brasile-Costa Rica

venerdì 22 giugno – ore 17 – Gruppo D – Nigeria-Islanda

venerdì 22 giugno – ore 20 – Gruppo E – Serbia-Svizzera

sabato 23 giugno – ore 14 – Gruppo G – Belgio-Tunisia

sabato 23 giugno – ore 17 – Gruppo F – Corea del Sud-Messico

sabato 23 giugno – ore 20 – Gruppo F – Germania-Svezia

domenica 24 giugno – ore 14 – Gruppo G – Inghilterra-Panama

domenica 24 giugno – ore 17 – Gruppo H – Giappone-Senegal

domenica 24 giugno – ore 20 – Gruppo H – Polonia-Colombia

lunedì 25 giugno – ore 16 – Gruppo A – Arabia Saudita-Egitto

lunedì 25 giugno – ore 16 – Gruppo A – Uruguay-Russia

lunedì 25 giugno – ore 20 – Gruppo B – Spagna-Marocco

lunedì 25 giugno – ore 20 – Gruppo B – Iran-Portogallo

martedì 26 giugno – ore 16 – Gruppo C – Danimarca-Francia

martedì 26 giugno – ore 16 – Gruppo C – Australia-Perù

martedì 26 giugno – ore 20 – Gruppo D – Islanda-Croazia

martedì 26 giugno – ore 20 – Gruppo D – Nigeria-Argentina

mercoledì 27 giugno – ore 16 – Gruppo F – Messico-Svezia

mercoledì 27 giugno – ore 16 – Gruppo F – Corea del Sud-Germania

mercoledì 27 giugno – ore 20 – Gruppo E – Serbia-Brasile

mercoledì 27 giugno – ore 20 – Gruppo E – Svizzera-Costa Rica

giovedì 28 giugno – ore 16 – Gruppo H – Senegal-Colombia

giovedì 28 giugno – ore 16 – Gruppo H – Giappone-Polonia

giovedì 28 giugno – ore 20 – Gruppo G – Inghilterra-Belgio

giovedì 28 giugno – ore 20 – Gruppo G – Panama-Tunisia

Gli ottavi di finale

Il calendario degli ottavi di finale del Mondiale 2018 prevede le 8 partite in 4 giorni, da sabato 30 giugno a martedì 3 luglio. Nessun incontro si gioca in contemporanea.

sabato 30 giugno – ore 16 – Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo D (50)

sabato 30 giugno – ore 20 – Vincente Gruppo A – Seconda Gruppo B (49)

domenica 1 luglio – ore 16 – Vincente Gruppo B – Seconda Gruppo A (51)

domenica 1 luglio – ore 20 – Vincente Gruppo D – Seconda Gruppo C (52)

lunedì 2 luglio – ore 16 – Vincente Gruppo E – Seconda Gruppo F (53)

lunedì 2 luglio – ore 20 – Vincente Gruppo G – Seconda Gruppo H (54)

martedì 3 luglio – ore 16 – Vincente Gruppo F – Seconda Gruppo E (55)

martedì 3 luglio – ore 20 – Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo G (56)

I quarti di finale

Due invece le date dei quarti di finale. Le quattro partite tra i vincitori degli ottavi di finale sono in programma venerdì 6 e sabato 7 luglio.

venerdì 6 luglio – ore 16 – Vincente 49 – Vincente 50 (57)

venerdì 6 luglio – ore 20 – Vincente 53 – Vincente 54 (58)

sabato 7 luglio – ore 20 – Vincente 55 – Vincente 56 (60)

sabato 7 luglio – ore 20 – Vincente 51 – Vincente 52 (59)

Le semifinali

Il calendario delle semifinali prevede le due partite martedì 10 e mercoledì 11 luglio.

martedì 10 luglio – ore 20 – Vincente 57 – Vincente 58 (61)

mercoledì 11 luglio – ore 20 – Vincente 59 – Vincente 60 (62)

La finale per il terzo posto

Le due sconfitte delle due semifinali si sfidano per il terzo posto sabato 14 luglio a San Pietroburgo.

sabato 14 luglio – ore 16

La finale per il primo posto

La finalissima è in programma domenica 15 luglio. La sfida per il 21esimo campionato mondiale allo stadio Lužniki di Mosca.

domenica 15 luglio – ore 17

(Ultimo aggiornamento alle 15.30 del 10 aprile 2018.