Luigi Di Maio ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video che riprende un incontro con una scolaresca avvenuto mentre si recava in Molise. All’autogrill di Brecciarola, provincia di Chieti, il capo politico del M5S è stato richiamato da un gruppo di bambini che l’ha riconosciuto.

Luigi Di Maio e l’entusiasmo dei bambini all’autogrill di Brecciarola

Nel video, ripreso con lo smartphone da un accompagnatore di Di Maio, si nota la reazione entusiasta dei piccoli per l’incontro con Di Maio, che reagisce con visibile felicità all’accoglienza festante. Le maestre stringono le mani al capo politico del M5S, mentre i bambini lo circondano adoranti, urlando il suo cognome.

Alla fine dell’incontro, durato poche decine di secondi, è stata scattata una foto di gruppo della scolaresca con Luigi Di Maio. Il video riprende un entusiasmo dei bambini senza dubbio sincero, generato probabilmente dalla fama televisiva del capo politico dei Cinque Stelle, ogni giorno in TV.

Sorprende un po’ che Di Maio abbia deciso di dargli pubblicità, non solo per motivi di privacy, ma anche per il taglio nordcoreano del filmato pubblicato sul suo profilo Facebook. Un video spontaneo, ma certo curiosa come scelta di comunicazone.