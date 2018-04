Selvaggia Lucarelli e il post definitivo sulla Isoardi che stira

“Ciao Isoardi, guarda: il 2018”. Selvaggia Lucarelli posta sui social una foto in risposta a quella condivisa da Elisa Isoardi intenta a stirare le camicie di Matteo Salvini.

LEGGI ANCHE > GIULIA DE LELLIS NON SA CHE LONDRA È LA CAPITALE DEL REGNO UNITO

Isoardi è stata criticata per una foto, pubblicata su Instagram, che la vede intenta a stirare alcune camicie. «Un venerdì sera da leoni», ha scherzato la compagna di Matteo Salvini. Nel giro di pochi minuti sono partite le critiche. «Non sei capace!», «La foto la sta facendo la filippina!», «Ridicola!», sono solo alcuni dei commenti che appaiono nel post. Lo scatto sarebbe passato inosservato ma le recenti dichiarazioni della showgirl sulla sua relazione non aiutano a non creare polemica.