Incidente al box Ferrari: il meccanico investito da Raikkonen ha tibia e perone fratturati | VIDEO

È stato ricoverato in ospedale con tibia e perone fratturati il meccanico che ieri durante il Gran Premio del Bahrein di Formula Uno è rimasto vittima di un brutto incidente al box della Ferrari, investito da Kimi Raikkonen durante il cambio gomme. Francesco Cigarini, bresciano, uno specialista delle parti elettriche impegnato anche nella squadra del pit stop, è stato colpito dalla vettura del pilota finlandese in ripartenza dopo la breve sosta. La gamba sinistra del meccanico si è piegata sotto la gomma. Cigarini ha anche perso sangue, è stato portato in barella prima al centro medico e poi trasferito in ospedale, a Manama, capitale del Bahrein.

Incidente al box, meccanico Ferrari investito da Raikkonen durante il pit stop: il video

Raikkonen ha investito il meccanico in maniera ovviamente involontaria. Il pit stop era al 35esimo giro. Per l’errore la scuderia di Maranello è stata anche sanzianata dalla Fia. La Ferrari dovrà pagare una multa di 50mila euro per «unsafe release» per aver mandato in pista una vettura non sicura. Il pilota è stato costretto a parcheggiata dopo aver percorso pochi metri della pit lane.

