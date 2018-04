Nadia Toffa non ha partecipato a Le Iene perché provata dalle cure

Nadia Toffa non ha partecipato alla puntata di ieri de Le Iene perché – come ha spiegato in un messaggio su Twitter – è «provata» dalle cure a cui si è sottoposta. La conduttrice del programma Mediaset ha comunque rassicurato i suoi fan che tornerà dietro la scrivania della trasmissione la settimana prossima.

Nadia Toffa non partecipa a Le Iene: «Ho fatto delle cure che mi hanno provata»

Due mesi fa, Nadia Toffa aveva raccontato di aver avuto un tumore, di essere stata operata e di essersi sottoposta a cicli di chemioterapia e radioterapia. La conduttrice a dicembre aveva tenuto per giorni in apprensione i telespettatori, dopo un grave malore avuto mentre si trovava nella stanza di un albergo in pieno centro a Trieste, dove si era recata proprio per realizzare un servizio per Le Iene. Era stata ricoverata per alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. A febbraio poi, in diretta tv, raccontando dei due mesi che l’avevano tenuta lontana dal piccolo schermo aveva rivelato: «Ho avuto un cancro e in questi due mesi mi sono curata». «Ho fatto chemioterapia e radioterapia dopo un’operazione».

Ciao ragazzi,stasera non sarò alla conduzione del mio programma preferito, #LeIene,perché negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’ e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica ;(

Vi prometto comunque che da settimana prossima tornerò✌🏻 — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 8 aprile 2018

«Ciao ragazzi – ha scritto Nadia Toffa su Twitter alle 21.30 di ieri – stasera non sarò alla conduzione del mio programma preferito, #LeIene, perché negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’ e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica. Vi prometto comunque che da settimana prossima tornerò». Dopo il messaggio della conduttrice sui social network sono spuntati molti messaggi di incoraggiamento, da telespettatori e da colleghi.

(Foto di copertina da archivio Ansa: fermo immagine mostra Nadia Toffa alla conduzione de ‘Le Iene’)