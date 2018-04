Siria, settanta persone uccise a Duma. Civili denunciano un attacco chimico

Erano civili le almeno 70 vittime (il bilancio è purtroppo destinato a salire) nel probabile attacco chimico a Duma, roccaforte dei ribelli siriani nella Ghouta orientale, vicino a Damasco. A renderlo noto è al Jazeera che riporta le testimonianze dei “caschi bianchi” (soccorritori) e diversi cittadini.

Il governo di Damasco ha negato l’utilizzo di armi chimiche. In realtà i video girati dai white elmets dimostrano tutt’altro.

+++ Attenzione, in questo video tweet (di Hadi Albahra ‏, presidente del National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces) ci sono immagini molto forti che potrebbero urtare la vostra sensibilità +++

How long you will keep your silence?

What would you do if they were your family? These are few of the victims in #Duma who were targeted with chemical weapons by #Assad and his allies. +18 Graphic #Syria pic.twitter.com/MwqslBRHlv

— Hadi Albahra (@hadialbahra) 7 aprile 2018