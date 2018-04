Non c’è “badge” che tenga: come hanno allontanato Iacoboni da “Sum#02”

Sgradito. Sta facendo discutere l’ingresso, negato, all’inviato de La Stampa Jacopo Iacoboni, a Sum#02, la convention organizzata a Ivrea dall’associazione Gianroberto Casaleggio.

Guardi io no ho idea di come stiano le cose. Nuzzi ha fornito questa spiegazione, Carrelli invece ha difeso Jacoboni. La mia cronista non era all’ingresso e non è in grado di aiutarmi. Quindi come vede riporto tutte le voci. In ogni caso lasciarlo fuori è stato sbagliato

— Peter Gomez (@petergomezblog) 7 aprile 2018