Simona Ventura nuovo giudice di Amici: Â«Ho ricevuto cattiverie, Maria De Filippi mi ha salvataÂ»

Simona Ventura è una delle novità dell’ultima edizione di ‘Amici’, longevo e fortunato talent show di Canale 5, e non risparmia apprezzamenti per Maria De Filippi che l’ha voluta tra i giudici. L’ex conduttrice di ‘Quelli che il calcio’ farà parte della commissione esterna della trasmissione, in onda da sabato 7 aprile, insieme ad Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Heather Parisi, Giulia Michelini e Marco Bocci. Alla vigilia ha manifestato il suo entusiasmo raccontando anche di aver «ricevuto spesso cattiverie» e sostenendo che tra «donne non volano solo i coltelli». Ha scritto Silvia Fumarola su Repubblica:

La più felice è Simona Ventura, che come sempre non ha peli sulla lingua. «Dalle donne ho ricevuto spesso cattiverie ma una donna, Maria, mi ha salvato» racconta, il giubbotto di jeans e la maglietta con la scritta Amici luccicante di strass. «Nella vita bisogna sapere aspettare per chi fa televisione è più difficile perché devi rimanere sereno mentalmente. Il problema è sempre la testa. Anche se il pubblico ha un’altra percezione di te, pensa che ci sei sempre stato». «Io ho aspettato l’occasione giusta e con Amici è arrivata. Questa è la prova che c’è amicizia tra donne, che non volano solo i coltelli. Ho sempre lavorato, non mi sono mai tirata indietro ma ci sono momenti nella vita in cui devi sapere aspettare».

E ancora, come riporta Io Donna: «Il fatto di avere il privilegio di lavorare con Maria, prima con Selfie e ora con Amici è un onore. Sono felice di dare il mio contributo. Maria è una persona speciale. Non è solo una conduttrice ma un artista, un direttore. È tante cose». Amici è giunto alla 17esima edizione. Lo show quest’anno torna in diretta con un meccanismo rinnovato. Ospiti della prima puntata saranno Laura pausini, Fabri Fibra e Geppy Cucciari.

(Foto da archivio Ansa. Credit: ANSA / RICCARDO DALLE LUCHE)