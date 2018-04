Gianluigi Buffon si ritira a fine stagione se la Juve, come è molto probabile, sarà eliminata dalla Champion’s League nei quarti di finale della competizione più importante dell’Uefa. Dopo la sconfitta per 3 a 0 subita a Torino la squadra bianconera dovrebbe compiere un’impresa impossibile per poter avanzare nella Champion’s, battendo il Real Madrid al Santiago Bernabeu con almeno 4 goal.

Gianluigi Buffon: ritiro a fine stagione secondo la Gazzetta dello Sport

Se la Juventus ha ormai chance prossime alle zero di avanzare in Champion’s League, sono invece salite molte le possibilità di un addio di Gianluigi Buffon. Il capitano bianconero, che quest’anno ha compiuto 40 anni, aveva rinviato il suo addio al calcio nella speranza di poter giocare ancora un Mondiale con l’Italia, sogno poi svanito, e di vincere una Champion’s League, l’unico trofeo che gli manca.

Un successo nella coppa per club più prestigiosa avrebbe poi permesso a Buffon di disputare anche la Coppa del mondo per club Fifa, unica competizione interzioale alla quale il leggendario portiere non ha partecipato. L’assenza ormai concreta di queste prospettive professionali rende secondo la Gazzetta della Sport ormai inevitabile il ritiro. Come scritto in un pezzo odierno di Matteo Dalla Vite sulla imminente rifondazione della Juventus.

«Gigi Buffon ha praticamente dato l’addio al sogno-Champions, appena gli obiettivi saranno chiari (o presi, quindi campionato e Coppa Italia) dovrebbe salutare pure il calcio. In questo – mormoratissimo – caso, Szczesny diverrà il numero uno e dietro a lui ci vorrà un secondo», spiega Dalla Vite.

Secondo il quotidiano sportivo la Juve potrebbe prendere a parametro zero Federico Marchetti, così da assegnare definitivamente il posto da titolare a e Wojciech Szczesny. Il portiere polacco potrebbe anche diventare il titolare fisso nelle prossime partite della Juventus, come scrive Tuttosport, ulteriore segnale di un addio imminente. Gianluigi Buffon lascerebbe il calcio dopo oltre venti anni di attività ai massimi livelli, che l’hanno portato a vincere un Mondiale con l’Italia, e molte competizioni con Juventus e Parma. La Champion’s League rimarrà però con ogni probabilità un grande sogno mancato.

Foto copertina: ANSA/ANDREA DI MARCO