Matteo Salvini passeggia per Roma perchÃ© ha appena smesso di fumare

Roberto Fico chiama, Matteo Salvini risponde. Ieri il presidente della Camera, in vista delle consultazioni, si è recato al Quirinale a piedi. Il leader politico che oggi si è auto-candidato a futuro premier è andato via dal palazzo che ospita la presidenza della Repubblica nello stesso modo. La sua passeggiata ha un motivo preciso, perché Matteo Salvini smette di fumare proprio in queste ore «e mi fa bene camminare».

MATTEO SALVINI SMETTE DI FUMARE, LA PROMESSA SU FACEBOOK

Matteo Salvini, quindi, dà seguito alla promessa – annunciata solo qualche ora fa sui social network – di aver chiuso con le sigarette. Ovviamente, all’inizio le buone intenzioni ci sono tutte. Ma in questo momento di grande tensione, con le forze politiche tutte in gioco per dare vita a un governo solido per i prossimi cinque anni, lo sgarro è sempre dietro l’angolo. Per il momento, comunque, Salvini è ligio e – dopo la sua ultima sigaretta – non ha ancora avuto una ricaduta.

LA PASSEGGIATA A ROMA DI MATTEO SALVINI

Il leader della lega Matteo Salvini ha fatto una lunga passeggiata in centro a Roma, prima di infilarsi in un palazzo che dà su via delle Botteghe Oscure. Una sorta di cortocircuito storico, visto che lì c’era la sede del Partito Comunista Italiano politicamente molto distante dalla posizione attuale di Matteo Salvini. Secondo i cronisti che lo hanno seguito per un certo tratto di strada, il leader della Lega avrebbe consumato un panino insieme «ad Andrea e Luca».

La passeggiata di Matteo Salvini per Roma gli ha dato comunque modo di fare un altro bagno di folla. Diverse le persone che, lungo il percorso, hanno chiamato per nome uno degli uomini politici che, al momento, si trova al centro della scena. E Salvini ne ha approfittato per stringere le mani e per scattarsi qualche selfie. Ovviamente, con un’idea ben in testa, anzi due: prestar fede al patto con i suoi followers sul fumo e a quello con i suoi elettori che lo vorrebbero premier.

(Matteo Salvini smette di fumare – Foto da sua pagina Facebook ufficiale)