Ad un mese dalle elezioni del 4 marzo prosegue il primo giro di consultazioni del presidente della Repubblica al Quirinale per la formazione di un nuovo governo. Ieri al Colle Sergio Mattarella ha incontrato la presidente del Senato dMaria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera Roberto Fico, il presidente emerito Giorgio Napolitano e le delegazioni delle forze politiche minori, comprese Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia. Oggi i colloqui con i principali partiti: Pd, Forza Italia, Lega e M5S. Qui la diretta live della seconda giornata di consultazioni.

Consultazioni al Quirinale, la diretta

ore 11.25. Consultazioni al Quirinale, Forza Italia da Mattarella dopo un lungo summit di ieri. La delegazione di Forza Italia si è recata al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’ambito delle consultazioni per la formazione del governo dopo un lungo summit. Ieri pomeriggio i vertiti del partito di Silvio Berlusconi si sono riuniti a Palazzo Grazioli, residenza romana dell’ex premier, per circa tre ore. La posizione dei forzisti è cruciale, sia per la tenuta del centrodestra e quindi dell’alleanza con la Lega sia per il veto del Movimento 5 Stelle, che continua a ribadire il suo no ad ogni sorta d’intesa con Berlusconi.

ore 11.05. Consultazioni al Quirinale, da Mattarella la delegazione di Forza Italia guidata da Berlusconi. Alle 10.40 al Quirinale per le consultazioni è arrivata la delegazione di Forza Italia: il leader Silvio Berlusconi accompagnato dalle capigruppo alla Camera e al Senato, rispettivamente Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini. L’incontro tra i vertici del partito azzurro e il presidente della Repubblica era in programma alle 11. Alle 12 i rappresentanti della Lega. Alle 16.30 il M5S.

ore 11.00. Consultazioni al Quirinale, Pd indica 4 punti essenziali per il Paese. Con le dichiarazioni del segretario reggente Maurizio Martina rese dopo il colloquio con il presidente della Repubblica il Pd conferma di voler seguire la linea delle settimane scorse. «Noi siamo in campo da protagonisti per rafforzare in coerenza con il lavoro fatto dal governo tutti gli interventi di sostegno sociale. Sui quattro snodi di interesse generale il Pd eserciterà fino in fondo la sua funzione nel suo ruolo di opposizione. I 4 punti: taglio del costo del lavoro e reddito di inclusione; controllo della finanza pubblica; gestione del fenomeno migratorio; rafforzamento del quadro internazionale».

ore 10.53. Consultazioni al Quirinale, Martina (Pd): «Chi ha vinto torni con i piedi per terra». Dopo l’incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella il segretario reggente del Pd Maurizio Martina parlando delle forze uscite rafforzate dalle urne il 4 marzo, M5S e Lega, ha affermato: «Avvertiamo un atteggiamento figlio di un secondo tempo della campagna elettorale e diciamo a queste forze che il tempo della campagna elettorale è finito». Martina, senza citare i partiti di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ha affermato che «farebbero bene a tornare con i piedi per terra, specie rispetto alle proposte che sentiamo unire tutto e il contrario di tutto».

ore 10.48. Consultazioni al Quirinale, Martina (Pd): «La maggioranza emersa si assuma la responsabilità». Martina, segretario reggente del Pd dopo il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale: «Abbiamo anche segnalato come l’avvio della legislatura abbia fatto emergere una potenziale maggioranza» eleggendo i presidenti delle Camere e tutti i loro vertici. «Sono scelte che non hanno previsto un nostro coinvolgimento, non sono state fatte casualmente dalle forze che hanno deciso di compire alcuni fatti, scelte di natura politica. Per noi – ha detto ancora Martina – si tratta di capire ora se queste scelte coerentemente se sono in grado di avanzare un’ipotesi di governo praticabile, lo dicano chiaramente e si facciano carico di una responsabilità».

ore 10.42. Consultazioni al Quirinale, Martina (Pd): «Da noi nessuna ipotesi di governo». Al termine del colloqui con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il segretario reggente del Pd ha dichiarato: «L’esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino, in coerenza con il programma presentato agli elettori».

ore 10.38. Consultazioni al Quirinale, terminato il colloquio Pd-Mattarella.

ore 10.25. Fdi ribadisce: centrodestra unito al governo o nuove elezioni. Ignazio la Russa, esponente di Fratelli d’Italia, ribadisce la linea indicata ieri da Giorgia Meloni, che ha parlato di una rapida modifica della legge elettorale con l’introduzione di un premio di maggioranza in caso di impasse politico-istituzionale. A Radio Anch’io, su Radiouno Rai l’ex ministro ha dichiarato: «O tutto il centrodestra andrà al governo altrimenti che la parola torni ai cittadini. Per noi modificare la legge elettorale è una cosa urgente. È una legge che non abbiamo votato, che non ci piace ma che ormai c’è. Basterà aggiungere un premio di maggioranza».

ore 10.10. Consultazioni al Quirinale, diretta straming su YouTube. È possibile seguire le consultazioni del capo dello Stato al Quirinale anche in diretta streaming sul canale YouTube della Presidenza della Repubblica Italiana.

ore 9.55. Consultazioni al Quirinale, arrivata la delegazione Pd: via ai colloqui. È appena arrivata al Quirinale la delegazione Pd composta dai capigruppo di Senato e Camera Andrea Marcucci e Graziano Delrio, il segretario reggente del partito Maurizio Martina e il presidente Matteo Orfini.

ore 9.50. L’ipotesi di nuove elezioni. Nelle ultime ore, con il primo giro di consultazioni che conferma le grandi difficoltà per il raggiungimento di un’intesa per un governo tra partiti e coalizioni, torna a circolare l’ipotesi di nuove elezioni politiche. «Situazione di stallo. Tutti sono fermi sulle loro posizioni e se nessuno si muove si va a votare», ha detto il leader della Lega Salvini in un’intervista ad Affaritaliani. «Votare subito – ha affermato invece Gianni Cuperlo a Radio Anch’io su Radiouno – sarebbe fallimento per tutti, per tutta la classe dirigente. Con il rischio che ci troveremmo nella stessa situazione di oggi». «Penso che tornare alle urne con la stessa legge elettorale – ha detto l’ex presidente Pd – sarebbe un errore. Si esporrebbe il Paese a un’instabilità permanente».

ore 9.40. Consultazioni al Quirinale, in serata la parola a Mattarella. Dopo i colloqui con i rappresentanti dei quattro maggiori partiti, M5S, Pd, Lega e Forza Italia, la parola spetterà al presidente della Repubblica. Il capo dello Stato forse si limiterà a dettare un comunicato.

ore 09.35. Consultazioni al Quirinale, le delegazioni di Pd, Forza Italia, Lega e M5S. La seconda giornata di consultazioni del presidente della Repubblica per la formazione di un nuovo governo prevede colloqui del capo dello Stato con le delegazioni delle quattro maggiori forze politiche: M5S, Lega, Pd e Forza Italia. Alle 10 il capo dello stato inconterà i vertici del Partito Democratico: Andrea Marcucci e Graziano Delrio, capigruppo Dem al Senato e alla Camera dei Deputati, accompagnati dal segretario reggente del partito Maurizio Martina e dal presidente Matteo Orfini. Alle 11 invece il presidente della Repubblica sarà a colloquio con Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, accompagnati dal leader del partito Silvio Berlusconi. Alle 12 al Quirinale saliranno Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, capigruppo della Lega al Senato e alla Camera, accompagnati dal segretario del partito, il senatore Matteo Salvini. Alle 16.30, infine, al Colle andreanno Danilo Toninelli e Giulia Grillo, capigruppo del Movimento 5 Stelle al Senato e alla Camera, accompagnati dal capo politico Luigi Di Maio.

ore 09.25. Pd riunito al Nazareno. Prima di salire al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo stato maggiore del Partito Democratico si è riunito nella sede nazionale. Al Nazareno stanno facendo il punto sulle consultazioni il segretario reggente Maurizio Martina, il presidente Matteo Orfini e i due capigruppo al Senato e alla Camera, rispettivamente Andrea Marcucci e Graziano Delrio.

ore 09.10. Consultazioni al Quirinale, alle 10 il via alla seconda giornata di colloqui: atteso il Pd. Per le ore 10 è attesa al Quirinale la prima delegazione della seconda giornata di colloqui del presidente della Repubblica per la formazione di un nuovo governo. Al Colle sono attesi i vertici del Pd. Incaricati di rappresentare i gruppi del Partito Democratico di Camera dei deputati e Senato della Repubblica sono i due capigruppo, Andrea Marcucci a Palazzo Madama e Graziano Delrio a Montecitorio, il segretario reggente ed ex ministro Maurizio Martina ed il presidente del partito Matteo Orfini.

ore 09.10. Consultazioni al Quirinale, troppi veti incrociati: intesa ancora lontana. Nella prima giornata di consultazioni di Sergio Mattarella al Quirinale è emerso quanto sia lontana un’intesa tra diversi schieramenti per formare una maggioranza a sostegno di un nuovo governo. Ieri mentre al Colle salivano presidente del Senato, presidente della Camera, presidente emerito Giorgio Napolitano e i vertici di tutte le formazioni minori presenti in Parlamento (da Liberi e Uguali a Fratelli d’Italia, da +Europa a Noi con l’Italia, dagli autonomisti ai socialisti del Psi) il Movimento 5 Stelle faceva sapere di non essere intenzionato ad arretrare su Luigi Di Maio premier e sulla proposta di un contratto di programma alla tedesca da sottoscrivere senza alleanze e senza inciuci. La coalizione di centrodestra, che alle urne ha raccolto il 37% dei consensi, ha confermato intanto l’intenzione di mantenere saldo l’asse Fi-Lega. La leader di Fdi Giorgia Meloni ha indicato Salvini come capo del governo e detto «no a governicchi per scrivere la legge elettorale». Anche Forza Italia ha ribadito attraverso la capogruppo Mariastella Gelmini ha fatto sapere che «si parte da Salvini».

Cosa sono le consultazioni

La formazione di un governo in Italia è regolata dall’articolo 92 della Costituzione: «Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri». Ma prima di affidare un incarico di governo il capo dello Stato avvia dei colloqui preparatori con le più alte cariche dello Stato e i rappresentanti delle principali formazioni politiche. Precisamente al Quirinale salgono il presidente del Senato, il presidente della Camera, gli ex presidenti della Repubblica e poi i capigruppo ed altri esponenti delle forze in Parlamento.

Al termine delle consultazioni il presidente della Repubblica decide a chi affidare l’incarico per formare un governo. Se il presidente del Consiglio incaricato accetta deve indicare la lista dei ministri e poi presentarsi alle Camere per chiedere la fiducia. Di solito il presidente del Consiglio incaricato accetta con riserva per testare la fattibilità dell’eventuale governo. Il capo dello Stato può anche affidare un pre-incarico per consentire all’incaricato di sondare prima la possibilità di un suo governo di ottenere la maggioranza nei due rami del Parlamento. Non è detto che basti un solo giro di consultazioni per affidare un incarico di governo.

Il programma della seconda giornata di consultazioni

Il programma della seconda giornata di consultazioni al Quirinale prevede colloqui del presidente della Repubblica con i rappresentanti dei quattro principali partiti, Pd, Forza Italia, Lega e M5S, le uniche formazioni politiche presenti in Parlamento che Sergio Mattarella non ha incontrato ieri. Per la mattinata sono stati programmati incontri tra capo dello Stato e delegazioni di Partito Democratico, Fi e Lega. Per il pomeriggio con il Movimento 5 Stelle. Questi gli orari:

ore 10.00 – Gruppi ‘Partito Democratico‘ di Senato della Repubblica e Camera dei deputati

ore 11.00 – Gruppi ‘Forza Italia – Berlusconi Presidente‘ di Senato della Repubblica e Camera dei deputati

ore 12.00 – Gruppi ‘Lega – Salvini Premier‘ di Senato della Repubblica e Camera dei deputati

ore 16.30 – Gruppi ‘Movimento 5 Stelle‘ di Senato della Repubblica e Camera dei deputati

(Foto di copertina: ANSA / Paolo Giandotti – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)