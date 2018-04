La Metro C a San Giovanni aprirà il 28 aprile

Il 28 aprile 2018 la stazione San Giovanni della linea metro C aprirà al pubblico. A parlare della nuova apertura è l’agenzia Dire sul suo sito spiegando come questa sia la data scelta dai tecnici per la chiusura del pre-esercizio.

Sarebbe, dunque, stato scelto sabato 28 per consentire di poter testare la linea con un minor numero di passeggeri, per qualche giorno, prima del grande afflusso di utenti previsto dai giorni dopo il ponte del 1 maggio.

La stazione San Giovanni sarà inaugurata con sette anni di ritardo rispetto al cronoprogramma originario.

METRO C APRE IL 28 APRILE A SAN GIOVANNI

Dopo San Giovanni le prossime fermate che saranno aperte sono Ipponio-Amba Aradam e Colosseo-Fori imperiali, i cui lavori però, in corso dal 2013, vanno molto a rilento. Apriranno nel 2022.

Intanto godiamoci il collegamento tra la linea A e la C. Meglio tardi che mai.

(L’esterno della stazione della metro C a San Giovanni, Roma, 31 marzo 2017. ANSA/MASSIMO PERCOSSI)