Consultazioni, Fico arriva a piedi e incrocia l’auto blu della Casellati | VIDEO

Con largo anticipo sulla tabella di marcia, il presidente della Camera Roberto Fico è arrivato a piedi al Quirinale per il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Proprio al momento del suo arrivo in piazza, contemporaneamente Maria Elisabetta Alberti Casellati ha lasciato il palazzo con l’auto blu istituzionale, messa a disposizione al presidente del Senato. Una differenza che, almeno dal punto di vista simbolico, è piuttosto evidente.

ROBERTO FICO A PIEDI, IL VIDEO DI SKY TG 24

Nelle immagini – colte dalle telecamere di Sky Tg 24 – si vede il presidente della Camera, esponente del Movimento 5 Stelle, procedere a piedi a passo lentissimo, affaticato quasi dalla salita che porta verso il Colle. Una marcia che si potrebbe quasi definire «solenne». Roberto Fico non è stato accompagnato che da pochi collaboratori e da qualche curioso che ha ripreso tutta la scena con il cellulare.

ROBERTO FICO A PIEDI, LE DIFFERENZE CON LA CASELLATI

Una nuova scena che sottolinea l’immagine di sobrietà che Roberto Fico vuole dare all’opinione pubblica. Qualche giorno dopo la sua elezione come presidente della Camera, infatti, l’esponente del Movimento 5 Stelle era stato fotografato su un autobus a Roma, all’uscita dalla stazione Termini. Ora, invece, Fico ha raggiunto il Quirinale a piedi, nonostante una leggera pioggia che, da questa mattina, sta cadendo sulla Capitale. Tra qualche minuto, inizierà il suo colloquio con il presidente della Repubblica. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, andando via dal Colle, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Stessa cosa anche per Fico. Almeno in questo, la linea dei due presidenti d’Aula è la stessa.