Ad un mese esatto dalle elezioni del 4 marzo cominciano al Quirinale le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato, prima di nominare un presidente del Consiglio, incontra in due giorni presidente della Camera, presidente del Senato, ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e capigruppo delle forze politiche in Parlamento. Qui la diretta live della prima giornata di colloqui.

ore 12.25. Consultazioni al Quirinale, in corso colloquio tra Mattarella e Napolitano. Il colloquio in corso con l’ex presidente della Repubblica e senatore a vita Giorgio Napolitano chiude il giro mattutino di consultazioni del capo dello Stato Sergio Mattarella, che alle 10.30 ha incontrato la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e alle 11.30 il presidente della Camera Roberto Fico. Si riprenderà poi alle 16 con le delegazioni del Gruppo Autonomie del Senato, alle 16.00.

ore 12.15. Consultazioni al Quirinale, arrivato Napolitano. Al Quirinale per il colloquio con il presidente della Repubblica, dopo la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico, è arrivato l’ex capo dello Stato Giorgio Napolitano. L’incontro tra Sergio Mattarella e il senatore a vita è programmato per le 12.30 e chiude il giro di colloqui della mattina.

ore 12.10. Consultazioni al Quirinale, Fico a piedi verso Montecitorio. Il Presidente della Camera Roberto Fico ha lasciato il Quirinale dopo il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dal capo del cerimoniale e dal segretario generale della Camera, si sta dirigendo a piedi verso Montecitorio.

ore 11.55. Consultazioni al Quirinale, colloquio breve tra Fico e Mattarella. È stato un colloquio piuttosto breve quello tra Roberto Fico e Sergio Mattarella al Quirinale, iniziato alle 11.30 circa. È durato circa un quarto d’ora. L’incontro del presidente della Repubblica con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, iniziato alle 10.30, era durato invece circa 40 minuti.

ore 11.50. Consultazioni al Quirinale, nessuna dichiarazione anche da Fico. Si è concluso il colloquio di Roberto Fico con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente della Camera non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa, si è limitato ad augurare «buon lavoro» ai giornalisti.

ore 11.30. Consultazioni al Quirinale, iniziato il colloquio tra Fico e Mattarella. È iniziato il colloquio tra il presidente della Camera Roberto Fico e Sergio Mattarella. La terza carica dello Stato ha riservato ai giornalisti solo una battuta, sulla scelta di muoversi a piedi verso il Palazzo del Quirinale: «È la seconda volta, stiamo facendo allenamento, abbiamo migliorato un po’». Dopo quello con Fico è previsto al Colle l’incontro del capo dello Stato con l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, alle 12.30.

ore 11.20. Consultazioni al Quirinale, Fico arriva a piedi da Mattarella. Il presidente della Camera Roberto Fico ha lasciato Palazzo Montecitorio a piedi per raggiungere il Quirinale e incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fico ha percorso il tratto, della lunghezza di circa un chilometro scarso, al fianco della scorta, del capo cerimoniale e del segretario generale di Montecitorio Lucia Pagano. Fico è stato salutato da alcuni passanti e non ha risposto alle domande dei cronisti.

ore 11.15. Consultazioni al Quirinale, Casellati lascia il Quirinale senza rilasciare dichiarazioni. Si è concluso il colloquio del presidente della Repubblica con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, durato circa 40 minuti. La seconda carica dello Stato ha lasciato il Quirinale senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti.

ore 11.10. Casellati al Messaggero: «È impossibile uno strappo tra Lega e Forza Italia». La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati si è espressa sulle difficoltà per la formazione di un governo in un’intervista pubblicata oggi sul Messaggero, affermando che «uno strappo tra Lega e Forza Italia è impossibile». «Uno stallo sarebbe una sconfitta per tutti», ha detto. La seconda carica dello Stato si è augurata che anche il prosieguo della legislatura possa essere improntato al metodo e allo spirito che hanno portato all’elezione dei presidenti del Parlamento «a partire dal completamento degli uffici di presidenza e all’istituzione di una Commissione speciale». Tutto ciò conferma che «laddove prevalgano il dialogo e il buon senso istituzionale si posso trovare soluzioni condivise e utili al Paese».

ore 10.50. Consultazioni al Quirinale, Tajani non farà parte della delegazione di Forza Italia. Il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, esponente di Forza Italia che Silvio Berlusconi alla vigilia del voto aveva indicato come candidato premier non farà parte della delegazione del partito azzurro. Lo ha chiarito lui stesso, stamattina, ai microfoni di Radio Anch’io. «Io do una mano al partito ma domani non andrò al Quirinale. Sarà Silvio Berlusconi con i capigruppo a guidare la delegazione che incontrerà il Presidente della Repubblica», ha detto si Radiouno Rai.

ore 10.40. Consultazioni al Quirinale, dopo Casellati attesi Fico e Napolitano: il calendario. Le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo governo, dopo il colloquio con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, proseguiranno alle 11.30 con il presidente della Camera Roberto Fico, e alle 12.30 con il Presidente emerito della Repubblica e senatore a vita Giorgio Napolitano. Nel pomeriggio allo studio alla Vetrata sono attese poi le delegazioni del Gruppo Autonomie del Senato, alle 16.00, del Gruppo Misto della Camera dei Deputati, alle 16.45, del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, alle 17.30, e infine una delegazione di Fratelli d’Italia, alle 18.30. Domani giornata estremamente importante. Il capo dello Stato vedrà il Pd, alle 10.00, Forza Italia, alle 11.00, la Lega, alle 12.00, e poi nel pomeriggio, alle 16.30, la delegazione del Movimento 5 Stelle.

ore 10.30. Consultazioni al Quirinale, Casellati da Mattarella: iniziati i colloqui. Con l’arrivo al Quirinale della presidente del Senato, la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, hanno preso il via le consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per arrivare alla formazione del nuovo governo.

ore 10.25. Giorgetti (Lega) boccia la richiesta del M5S di staccarsi da Forza Italia. Le reazioni alla mossa di Luigi Di Maio di chiedere alla Lega di rompere l’alleanza con Forza Italia e al Pd di emanciparsi da Matteo Renzi non si sono fatte attendere. Il capogruppo del Carroccio alla Camera dei deputati, Giancarlo Giorgetti, su Radio Capital stamattina ha dichiarato: «È un metodo sbagliato quello di Di Maio di porre condizioni a destra e a manca. Come se io dicessi che Salvini deve fare il premier oppure niente». «Noi siamo disposti a confrontarci con M5S – ha aggiunto -, a ragionare su punti compatibili dei nostri due programmi, ma siamo arrivati noi primi alle elezioni come coalizione di centrodestra». Nelle consultazioni al Quirinale che si aprono oggi – ha continuato Giorgetti – «diremo a Mattarella quello che vogliamo fare per il Paese. Partiamo dallo sviluppo e dalla creazione di posti di lavoro e su questo siamo pronti a discutere con chiunque».

ore 10.20. Di Maio chiede alla Lega di rompere l’alleanza con Forza Italia. Ieri alla vigilia delle consultazioni al Quirinale il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha chiesto al Carroccio di staccarsi da Forza Italia e da Silvio Berlusconi e al Pd di emanciparsi da Matteo Renzi per favorire la nascita di un nuovo governo. Questa posizione del leader M5S è immediatamente finita al centro del confronto, ma criticata anche dalla Lega. La sensazione è che, con il protrarsi della fase di stallo, cresca il peso del presidente della Repubblica.

ore 10.10. Consultazioni al Quirinale, ancora molti veti tra partiti: nodi irrisolti. Ad un mese dalle Elezioni Politiche del 4 marzo, che hanno premiato soprattutto Movimento 5 Stelle e Lega, non è ancora sorta un’intesa per la formazione di una maggioranza parlamentare e il sostegno a un governo. Sono ancora troppi infatti i veti tra le principali formazioni. Forza Italia e Lega vogliono mantenere salda la loro alleanza, che alle urne ha raccolto circa il 37% dei voti. Il M5S, che ha ottenuto il 32% dei consensi, dice no ad un accordo con il partito di Silvio Berlusconi. Il leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio intanto, a differenza del legista Matteo Salvini, non è disposto a cedere sulla guida del governo. Il Pd per ora resta fuori dalla partita, marcando le distanze sia dai grillini che dal Carroccio.

ore 10.10. Consultazioni al Quirinale, il primo colloquio alle 10.30. La due giorni di consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla formazione di un nuovo governo comincia alle 10.30, quando il capo dello Stato incontrerà il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Cosa sono le consultazioni

In Italia la formazione di un nuovo governo è regolata dall’articolo 92 della Costituzione, che recita: «Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri». Prima di affidare l’incarico di governo il capo dello Stato avvia dei colloqui preparatori con le più alte cariche dello Stato e i rappresentanti dei principali partiti. Al Quirinale salgono il presidente del Senato della Repubblica, il presidente della Camera dei Deputati, gli ex presidenti della Repubblica e i capigruppo delle forze politiche presenti in Parlamento. Sergio Mattarella dunque, con le consultazioni del 4 e 5 aprile, incontra la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, l’onorevole Roberto Fico, il senatore a vita Giorgio Napolitano e i rappresentati del gruppo parlamentare Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv), del gruppo misto, di Fratelli d’Italia, del Pd, di Forza Italia, della Lega e del Movimento 5 Stelle.

Il calendario delle consultazioni

Le prime consultazioni del presidente della Repubblica dopo le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 si svolgeranno in due giorni: mercoledì 4 aprile e giovedì 5 aprile. I capigruppo dei principali partiti saliranno al Quirinale nella seconda giornata. Questo il calendario dei colloqui al Colle:

Mercoledì 4 aprile

ore 10.30 – Presidente del Senato della Repubblica, Senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati

ore 11.30 – Presidente della Camera dei deputati, Onorevole Roberto Fico

ore 12.30 – Presidente emerito della Repubblica, senatore di diritto e a vita, Giorgio Napolitano

ore 16.00 – Gruppo ‘Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv)’ del Senato della Repubblica

ore 16.45 – Gruppo Misto del Senato della Repubblica

ore 17.30 – Gruppo Misto della Camera dei Deputati

ore 18.30 – Gruppi ‘Fratelli d’Italia’ di Senato della Repubblica e Camera dei Deputati Giovedì 5 aprile

ore 10.00 – Gruppi ‘Partito Democratico’ di Senato della Repubblica e Camera dei Deputati

ore 11.00 – Gruppi ‘Forza Italia – Berlusconi Presidente’ di Senato della Repubblica e Camera dei deputati

ore 12.00 – Gruppi ‘Lega – Salvini Premier’ di Senato della Repubblica e Camera dei deputati

ore 16.30 – Gruppi ‘Movimento 5 Stelle’ di Senato della Repubblica e Camera dei deputati

