Cicciobello Morbillino: il nuovo gioco che fa discutere

Si chiama Cicciobello ma stavolta non deve far la pipì o prendere il biberon, ma guarire dal morbillo. Come? Basta cancellare i puntini rossi con la salvietta e con la cremina in dotazione. La bambola, appena lanciata da Giochi Preziosi, sta già facendo discutere sui social. In una epoca in cui si le notizie di decessi per morbillo riempiono i giornali e si è aperto un fronte critico no vax in Italia Cicciobello Morbillino non passa inosservato.

Chi di voi si è bevuto il cervello? Secondo voi il morbillo va via con le salviette? O cercavate una controversia facile perché le vendite sono in calo e avete bisogno che si parli di voi? È meglio che ritiriate questa schifezza, e magari vi scusiate — Silvia K. (@TheAiryKuna) 3 aprile 2018

Dai, no, dimmi che è un pesce d'aprile. — Paolo Attivissimo (@disinformatico) 3 aprile 2018

Puoi fare tutte le campagne educative sul morbillo. Puoi spiegare che il morbillo non è una banalità. Puoi spiegare che di morbillo si può morire. Poi arriva questo e capisci che non hanno capito un bel niente. Grazie "Giochi Preziosi", grazie! Tweet: https://t.co/5PRtBIlN17 pic.twitter.com/6gqVmThcHZ — David Puente (@DavidPuente) 3 aprile 2018

CICCIOBELLO MORBILLINO: COME FUNZIONA

Riporta il sito Giochi Preziosi:

Cicciobello Morbillino è la nuova bambola Cicciobello dal pratico formato 30 cm, disponibile in una coloratissima ed estiva vestizione e caratterizzata da una funzione davvero immediata e divertente. I puntini rossi presenti sul corpo della bambola spariscono come per magia se strofinati con la salvietta o la cremina in dotazione, per poi ricomparire dopo qualche secondo e richiedere nuove attenzioni e cure da parte della mammina di Cicciobello. E con l’aiuto dei coloratissimi cerotti stacca e attacca a corredo, far guarire Cicciobello Morbillino è un gioco ancora più irresistibile.

Qui un video dimostrativo:

Diverse le critiche sui social che chiedono il ritiro del prodotto. “Per conto mio dovreste ritirare immediatamente questo prodotto. Noi giornalisti scientifici, per non parlare dei medici, cerchiamo occhi giorno di sensibilizzare sul problema e voi proponete una cosa del genere? Ma scherziamo?“, spiega Cristina con un tweet. E ancora: “Ma vi rendete conto della gravità di questa banalizzazione?“.

Ancora la Giochi Preziosi non ha replicato ufficialmente agli utenti. La polemica però sta iniziando a montare.