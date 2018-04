Il papà di Meghan vinse 750mila dollari alla lotteria con i numeri della data di nascita della figlia

Ci deve essere un filo rosso che unisce Meghan Markle alla fortuna. La futura principessa, che tra poco più di un mese si sposerà con Harry in un vero e proprio matrimonio reale, a quanto pare, è sempre stata sinonimo di buona sorte. Almeno da quando il padre Tom Markle, nel 1990, vinse 750mila dollari alla California State Lottery. Parte dei cinque numeri che formavano il biglietto vincente sarebbero stati composti proprio dalla data di nascita di Meghan.

PAPÀ MEGHAN VINSE LA CALIFORNIA STATE LOTTERY

L’episodio viene riferito all’interno della biografia (in uscita) Meghan: A Hollywood Princess, scritta da Andrew Morton ex biografo anche di Lady Diana. L’episodio ha trovato delle conferme anche in diversi autorevoli quotidiani britannici, come il Times. Secondo il biografo, Tom Markle era solito spendere diverse centinaia di dollari nell’acquisto di biglietti della lotteria.

Nel 1990 riuscì a centrare la combinazione vincente: l’uomo, che era un addetto alle luci a Hollywood, ottenne l’importante successo dopo il divorzio con la seconda moglie. Per evitare di dover distribuire la somma anche a quest’ultima, l’incasso della vincita venne ritirato da un amico di famiglia che convinse lo stesso Tom a investire la somma nell’acquisto di una gioielleria. Tuttavia, questo esercizio commerciale fallì dopo poco tempo, costringendo il papà di Meghan Markle a dichiarare bancarotta.

PAPÀ MEGHAN, L’ISTRUZIONE DELLA FIGLIA E LA BANCAROTTA

Tuttavia, riuscì a mettere da parte una somma non indifferente per acquistare una automobile per sua figlia maggiore Yvonne, per avviare il negozio di fiori del figlio Tom Jr. e per pagare la retta scolastica in un istituto provato cattolico proprio alla piccola Meghan che, all’epoca dei fatti, aveva solo nove anni.

«Se Meghan ha vinto la lotteria della vita sposando il principe Harry – ha dichiarato il fratello Tom Jr. – la vittoria di papà alla lotteria ci ha fatto svoltare: ci ha aiutato tutti e ha permesso a Meghan di frequentare la scuola migliore in cui avere una eccellente educazione». Insomma, l’investimento su Meghan è stato tra i pochi a essere ripagato per papà Tom. La sua attività commerciale, infatti, non ebbe successo. La figlia, invece, si appresta a entrare nel novero delle persone più influenti del pianeta.