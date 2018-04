Esplosione in un’azienda di mangimi a Treviglio: due operai morti

Due operai sono morti in seguito all’esplosione di un serbatoio utilizzato come essiccatoio di farine alimentari per animali domestici. L’incidente, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, è avvenuto presso la Ecb Company, un’azienda di mangimi di Treviglio in provincia di Bergamo.

Esplosione in un’azienda di mangimi a Treviglio, Bergamo: due operai morti

Dopo l’incidente sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio e di Dalmine, personale del 118 e carabinieri della locale Compagnia. L’azienda interessata è la ECB, in via Caldenzano. Stando alle prime informazioni ad esplodere sarebbe stata un’autoclave dove vengono effettuate operazioni di bollitura ed essiccazione di materiale organico destinato poi alla produzione di mangime per allevamento. I vigili del fuoco con il loro intervento hanno inizialmente provveduto al raffreddamento dell’impianto e dell’area interessata, in modo da poter poi operare in condizioni di sicurezza.

(Immagine di copertina da Google Maps)