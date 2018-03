Diego Fusaro sarà uno dei principali ospiti della manifestione #Sum02, l’evento organizzato a Ivrea dall’associazione Gianroberto Casaleggio. #Sum02 è la prinicipale iniziativa organizzata dall’associazione guidata dal figlio del fondatore del M5S, Davide Casaleggio, in cui si discutono temi politici anche se non di stretta attualità.

Diego Fusaro a #Sum02 dell’associazione Gianroberto Casaleggio

#Sum02 è chiamata da diversi giornali la Leopolda del M5S, un termine un po’ forzato visto che che il taglio è prevalentemente culturale, e non strettamente partitico, come lo è stata la manifestazione organizzata annualmente da Matteo Renzi dal 2010 al 2017 alla stazione di Firenze.

A #Sum02, curata dal giornalista TV e scrittore Gianluigi Nuzzi, parteciperà Diego Fusaro insieme a Domenico De Maso, noto sociologo in passato legato alla sinistra, ma già consulente dei Cinque Stelle, Chiara Rostagno, soprintendente dei Beni Culturali a Milano, Sammy Basso, il giovane malato di progenia che ha raccontato la sua malattia in un libro, e Moni Ovadia, attore noto per le sue simpatie progressista, che si era candidato con la Lista Tsipras alle elezioni europee.

Tra i manager ci sono due nomi interessanti tra i relatori: Gianmauro Calafiore, imprenditore che ha fondato Loop AI Labs, azienda specializzata nel Deep Learning, e Roberto Poli, presentato sul sito di #Sum02 come professore ma in passato presidente di Eni durante l’epoca berlusconiana. Tra i giornalisti invitati come conduttori dei dibattiti Luisella Costamagna, Veronica Gentili, e Luca De Biase.

Diego Fusaro è uno dei nomi più noti, sopratutto sul web. Il ricercatore di filosofia ha creato un’associazione politica, l’Interesse nazionale, che sembra poter essere una fusione tra il sovranismo nazionalista della Lega e il populismo sociale del M5S: vista la prospettiva di un governo Di Maio-Salvini, Fusaro sembra poterne essere uno degli ispiratori. A #Sum02 non si parlerà di governo o del M5S in senso stretto, anche se l’associazione Gianroberto Casaleggio promuove il dibattito sui temi più cari al fondatore dei Cinque Stelle.