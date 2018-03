La bufala di Frizzi che «ha sempre sognato un governo a 5 stelle»

Da questa mattina sta circolando una card bufala su Fabrizio Frizzi. Secondo questa immagine, diventata virale sui social network, il conduttore scomparso lo scorso 26 marzo 2018 avrebbe dichiarato in passato: «Ho sempre sognato un governo a 5 stelle: spero che un giorno ce la facciano, se lo meritano». La card è stata diffusa da una pagina M5S Lombardia che ha accompagnato l’immagine con il lancio «Grande Fabrizio! Realizzeremo il tuo sogno!».

BUFALA FRIZZI M5S, COSA È SUCCESSO IN RETE

BUFALA FRIZZI M5S, L’ACCOUNT È STATO PALESEMENTE CREATO AD ARTE

Ovviamente, non si tratta di una pagina ufficiale del Movimento 5 Stelle della Lombardia (l’account è stato aperto appositamente per lanciare questa bufala su Facebook, qualche ora prima della pubblicazione del post) e – come dovrebbe essere ormai chiaro a tutti – questo tipo di contenuto è un vero e proprio fake. A sottolinearlo è stata, tra gli altri, anche la blogger del Fatto Quotidiano Gisella Ruccia.

Il compianto Fabrizio Frizzi, in ogni caso, non ha mai espresso pubblicamente questo endorsement nei confronti del Movimento 5 Stelle e, pertanto, il contenuto proposto da questo account fake non è assolutamente credibile. Eppure, c’è tanta gente che ci è cascata. Evidentemente, la bufala è stata creata ad arte per prendere in giro tutti quelli che accusano il Movimento 5 Stelle di credere eccessivamente alle bufale e di non verificare la fonte. Paradosalmente, questi ultimi sono caduti nella trappola di qualcuno che deve essere abituato a creare contenuti di questo tipo.

La bufala nasce sia dalla grande emozione collettiva suscitata dalla morte di Fabrizio Frizzi, sia dall’attualità politica che ci mostra un Movimento 5 Stelle ormai in procinto quantomeno di tentare una esperienza di governo (tra pochi giorni, subito dopo Pasqua, ci saranno le consultazioni tra le forze presenti in Parlamento e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella). La suggestione di un «Fabrizio Frizzi grillino» unisce tutti gli elementi classici che rendono una bufala virale. Come è successo, purtroppo.