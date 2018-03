Trump parla dell’incontro tra Kim Jong-Un e Xi Jinping: «Ora non vede l’ora di incontrarmi»

Un po’ di suspence sull’incontro tra Kim Jong-Un e Xi Jinping a Pechino. Qualcuno l’aveva messo in dubbio, poi la Cina si è sbottonata confermando la visita del presidente della Corea del Nord. Ma a dare ulteriori indicazioni sull’esito dell’incontro tra il leader di Pyeongyang e quello di Pechino è il presidente Donald Trump che, al risveglio, ha subito comunicato agli Stati Uniti con un tweet l’esito dell’incontro tra Kim e Xi.

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost!

