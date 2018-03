Grande Fratello 15: ecco i primi nomi dei concorrenti “Nip” (che sono poco Nip)

I rumors allora ci hanno visto lungo. Per la quindicesima edizione del Grande Fratello, quello condotto da Barbara D’Urso, tornano nella casa ex concorrenti e personaggi più o meno celebri. Doveva essere un Gf Nip (not important person – persone non celebri) e invece sembra crearsi un sottobosco di figure più o meno conosciute.

I primi nomi ce li dice Davide Maggio, in anteprima sul suo sito:

1. Andrea Cerioli: concorrente del GF 13 e ex tronista di Uomini e Donne. 2. Veronica Ciardi: concorrente del GF 10 e ex concorrente di Uman Take Control. 3. Guendalina Tavassi: concorrente del GF 11 e ex concorrente dell’Isola dei Famosi 9. 4. Marco Cucolo: ovvero il fidanzato di Lory del Santo, è stato concorrente di Pechino Express 5.

A molti questo nuovo impianto non sembra esser gradito. “Ed è così – spiega Davide Maggio – che prende sempre più corpo l’idea di ospitare nella casa di Cinecittà non solo vecchie glorie del programma ma anche alcuni ‘parenti di‘ per avere maggiore attenzione mediatica sullo show”. Linea simile anche dal sito Bitchyf.it: “Quale sarà la differenza sostanziale fra Nip e Vip? Che il primo non ha i soldi per permettersi Cristiano Malgioglio ed il secondo sì?”.

Se lo chiedono in molti. Fermo restando che questi nomi potrebbero esser confermati o saltare chissà cosa ci riservano le prossime settimane.