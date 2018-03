Fabrizio Frizzi, le parole di Gentiloni: «Un esempio per il Paese» | VIDEO

Anche il presidente del Consiglio uscente Paolo Gentiloni ha voluto far visita alla camera ardente di Fabrizio Frizzi, allestita all’interno del palazzo della Rai in Viale Mazzini 14. All’uscita, l’esponente del Partito Democratico si è mostrato provato e commosso, ma ha accettato lo stesso di rilasciare una breve dichiarazione ai giornalisti presenti numerosi davanti all’ingresso secondario di via Pasubio.

FRIZZI GENTILONI, LA DICHIARAZIONE DEL PREMIER USCENTE

«Questa mattina c’è tantissima gente – ha detto Gentiloni – a conferma che Fabrizio Frizzi era una bella persona ed era apprezzata per quello che era: per la sua umanità e per le sue capacità professionali, per la sua gentilezza e per la sua modestia. Un bellissimo esempio per la Rai e per l’intero Paese».

Poche parole, ma ricche di significato. Fabrizio Frizzi era un personaggio della televisione particolarmente apprezzato per la sua storia e per la sua professionalità anche dalle istituzioni, con cui – nelle occasioni ufficiali a cui era stato chiamato – ha sempre collaborato.

(FOTO: ANSA/ETTORE FERRARI)