Di Battista lavorerà per Il Fatto Quotidiano, l’annuncio su Fb | VIDEO

Dalla politica ai viaggi in America e ai reportage, la sua vecchia passione. In un video su Facebook l’ex deputato e esponente di primo piano del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista ha annunciato il suo nuovo impegno dopo ave rrinunciato alla candidatura alle Elezioni del 4 marzo: da giugno sarà impegnato con la compagna e il figlio in un lungo viaggio in America, fino a dicembre, durante il quale realizzerà reportage per Il Fatto Quotidiano. «Ho fatto una scelta con la mia compagna e mio figlio, e ne sono contento. Dal primo giugno partiremo, io Sara e Andrea, e gireremo le strade d’America. Scriveremo reportage su varie tematiche sulla periferia del mondo, per il Fatto Quotidiano e per la web tv che si chiama Loft».

Di Battista, viaggio in America con la compagna e il figlio, e reportage per Il Fatto Quotidiano

«Farò 40 anni in viaggio, Andrea festeggerà il suo primo compleanno probabilmente in Guatemala, dove io ho lavorato. Andremo a raccogliere delle idee, delle proposte», ha detto Di Battista ai suoi follower. L’ex parlamentare ha ricordato anche la sua passata esperienza in America. Durante i miei viaggi – ha detto – pensavo che «mi sarebbe piaciuto viaggiare con la mia famiglia, stare qualche mese in giro, educare mio figlio al viaggio, farlo diventare un bambino itinerante, ci credo tanto che la felicità di Andrea sarà correlata al tempo che trascorrerà con i genitori, soprattutto nei primi mesi e anni di vita».

E ancora: «Fondamentalmente sto andando a fare con la mia compagna quello che ho sempre sognato: è il mio sogno poter indagare i fenomeni e poterne scrivere. Avrei potuto anche avere degli incarichi importanti in questa legislatura, per carità, ma quando senti un richiamo è più forte di te. Io ci sarà sempre, con i social saremo sempre in contatto. Vi racconteremo tutto questo viaggio, tutto quello che vedremo, problematiche sociali, idee innovative, come gli essere umani si organizzano per risolvere un problema anche al di là dell’Atlantico, come sta cambiano la frontiera negli Stati Uniti, io sono proprio curioso, una vita non mi basta…».

(Immagini e video da Facebook)