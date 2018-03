Bossi: «Se saltava accordo impiccavano Salvini come il suo amico Mussolini»

“Salvini ieri ha parlato prima di pensare, se saltava l’accordo in Veneto e Lombardia lo impiccavano in piazza a Milano come il suo amico Mussolini“. A dirlo è Bossi ai microfoni de La7 dopo la ritrovata intesa nel centrodestra sulle presidenze delle Camere.

Sono parole che, impostate così, fanno decisamente discutere. Adesso il centrodestra è riunito sotto il nome di Casellati, ex magistrato, che potrebbe diventare prima donna a capo del Senato nella storia della Repubblica.

“Se l’accordo per le presidenze di Camera e Senato può tenere anche per il Governo? Penso di si, gli errori si fanno una volta, poi non possono più essere tollerati”, ha aggiunto infine Bossi.

Bossi la prende bene: "Salvini ha parlato prima di pensare, se fossero saltate Veneto e Lombardia lo avrebbero impiccato in piazza Duomo come il suo amico Mussolini". Amico. Mussolini. #Casellati #maratonamentana — Adriano Biondi (@adrianobiondi) 24 marzo 2018

Bossi " @matteosalvinimi ha parlato prima di riflettere, rischiava di fare saltare la Lombardia e il Veneto, di essere impiccato come il suo amico Mussolini" Parole pesanti #MaratonaMentana — el hilaa ayyoub (@elhilaaayyoub) 24 marzo 2018

Bossi in diretta a #maratonamentana: se saltavano Lombardia e Veneto, impiccavano @matteosalvinimi come il suo amico Mussolini. #Casellati pic.twitter.com/YAwpeOxfzx — Giorgio Buri (@giorgioBuri) 24 marzo 2018

(ANSA/ CLAUDIO PERI)