L’abbraccio tra Di Maio e Fico. Gli applausi degli eletti M5S | VIDEO

Sembra un Roberto Fico oramai deciso del suo posto alla Presidenza della Camera dei Deputati. Ecco il video, davanti agli eletti M5S, in cui Di Maio abbraccia il campano. Fico parla già da presidente davanti ai suoi compagni di MoVimento 5 stelle.

“Nell’interlocuzione con le altre forze politiche ho detto chiaramente che avremmo proposto un altro nome ed è colui che è già stato votato nel suo ruolo di garanzia, ma anche che ci rappresenta al meglio ed è la storia di questo Movimento. Ed è Roberto Fico”. Così Luigi Di Maio, capo politico M5s, davanti ai parlamentari. In aula alla Camera è iniziato la chiama per il 4° scrutinio relativo all’elezione del presidente. Il presidente di turno, Roberto Giachetti, ha ricordato che per il 4° scrutinio è necessaria la maggioranza assoluta, computando le schede bianche e nulle. Poco prima dell’inizio della seduta, nell’auletta dei gruppi il leader M5s Luigi di Maio ha annunciato la candidatura di Roberto Fico, lasciando intendere l’appoggio dei parlamentari del centrodestra.

(il video della riunione diffuso dai 5 stelle sui social)