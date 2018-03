Perché Trump caccia i transgender dall’esercito

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso un ordine che esclude le persone transgender di far parte dell’esercito americano salvo “circostanze limitate“. Questo ban però non sarà immediato. Anzi. Come spiega Mashable, sito di news on line, ci saranno molte cause legali nei prossimi mesi.

In una nota della Casa Bianca sottolinea che mantenere soldati che richiedono un sostanziale trattamento medico “presenta un rischio considerevole per l’efficacia” dell’esercito. Si tratta di un passo indietro nell’amministrazione Usa rispetto all’inclusione voluta invece dal suo predecessore Barack Obama. Ora la parola spetta ai tribunali federali che su questo argomento non sembrano in linea con l’attuale numero uno della Casa Bianca.

Trump’s official ban on transgender troops pic.twitter.com/UnO7YBALak — Brittany Levine (@brittanylevine) 24 marzo 2018

Diverse organizzazioni, tra cui GLBTQ Legal Advocates & Defenders (GLAD) e National Center for Lesbian Rights (NCLR), hanno citato in giudizio il governo degli Stati Uniti dopo i tweet di Trump rilasciati a luglio.

In agosto Trump dichiarò che il 23 marzo sarebbe stato il giorno in cui il suo divieto sarebbe stato pienamente applicato. Il divieto stabilisce che “le persone con una storia o diagnosi di disforia di genere – comprese le persone che dichiarano di richiedere un trattamento medico sostanziale, inclusi farmaci e interventi chirurgici – sono squalificate dal servizio militare se non in circostanze limitate”.

Non descrive quali siano queste circostanze limitate e conferisce al Segretario della Difesa e al Segretario della Sicurezza interna la discrezione di escogitare altre regole relative. Immaginate quindi le praterie in merito. E la possibilità di fare ricorso, perché la discrezione in questi casi può rasentare la discriminazione. Con quali evidenze scientifiche le cure di transizione di genere influiscono sulla rendita di un soldato? Esistono possibilità di dislocare unità con questa tipologia di situazione in reparti che non richiedono il massimo della rendita fisica? Per quale motivo le persone transgender devono esser fuori totalmente dall’esercito USA? E quali sarebbero i casi limitati in cui l’esclusione non viene applicata?

Intanto il ministro americano della Giustizia, Jeff Sessions, ha annunciato una normativa che vieta la trasformazione di dispositivi come pistole e fucili in armi automatiche. In sostanza si vietano i bump stocks, dispositivi che trasformano le armi semiautomatiche in automatiche. Con un tweet, il presidente americano ha annunciato ieri una misura del dipartimento di Giustizia che va (anche questa) contro il suo predecessore: “L’amministrazione Obama ha legalizzato i bump stocks. CATTIVA IDEA. Come promesso, oggi il dipartimento di Giustizia emetterà nuove regole vietando i BUMP STOCKS aprendo un periodo obbligatorio di commenti. VIETEREMO tutti i dispositivi che trasformano armi legali in armi illegali“.

