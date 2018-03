Simona Ventura crede che il murale di Salvini e Di Maio che si baciano sia omofobo

Ha perso per un attimo il contatto con la realtà, si è fatta prendere la mano e ha commesso una vera e propria gaffe sui social network. Simona Ventura crede che il murale comparso a Roma e che mostra il bacio tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sia un’opera omofoba. Forse la conduttrice si è fatta distrarre dalle maliziose voci della presunta omosessualità da parte del leader del Movimento 5 Stelle, fatto sta che ha voluto lanciare questo messaggio su Instagram.

Simona Ventura murale Di Maio Salvini, il post su Instagram

«Stanotte, qualche ‘buontempone’ – ha scritto la Ventura su Instagram – ha fatto questo murale pensando di insultare @luigi.di.maio e @matteosalviniofficial, raffigurando un loro bacio.

Tra le miserie del nostro ‘bel’ (!) paese, c’è ancora chi giudica le persone per quello che combinano nelle loro camere da letto… io le giudico per come fanno il loro lavoro, se sono delle PERSONE PER BENE e se fanno il bene della nostra comunità. E tu, che hai speso il tuo tempo nel tentativo di offendere un’idea, sappi che hai ottenuto l’esatto CONTRARIO. Usa il tuo talento in maniera migliore».

Simona Ventura murale Di Maio Salvini, l’intento dell’autore dell’opera

Ovviamente, l’intento del murale non aveva nulla a che fare con l’omofobia. Anzi, si tratta di un pezzo di satira politica. L’autore, lo street artist siciliano Tvboy, esponente del movimento NeoPop, che ha realizzato l’opera in via del Collegio Capranica, ha voluto raffigurare in questo modo il possibile accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle per la formazione di un nuovo governo. Qualcuno ha anche voluto leggerci una citazione del celebre murale comparso a Berlino, raffigurante il bacio socialista tra Leonid Breznev ed Eric Honecker.

Insomma, tutto tranne che un’opera omofoba. Eppure, Simona Ventura sembra non aver colto il riferiemento all’attualità. La malizia sta negli occhi di chi guarda le cose in un determinato modo, insomma.