Il murale con Di Maio e Salvini che si baciano | FOTO

Un murale con l’immagine di Luigi di Maio e Matteo Salvini che si baciano è spuntato oggi in via del Collegio Capranica, nel centro di Roma, poco distante da Camera e Senato. A realizzarlo lo street artist siciliano Tvboy, esponente del movimento NeoPop. Più in là, poi, in via dei Pianellari, un secondo murale dello stesso artista con protagonista Giorgia Meloni, sorridente con un bambino di colore in braccio.

Roma Venerdì 23 Marzo, Via del Collegio Capranica, a metà strada tra il Senato e il Parlamento, un nuovo Bacio tra #MatteoSalvini della #Lega e #LuigiDiMaio del #Movimento5Stelle

È un bacio immaginario o possibile? E un bacio di benvenuto o di addio? Presto lo scopriremo. Tvboy pic.twitter.com/MfZ3FI7MiE — Tvboy (@tvboystudio) 23 marzo 2018

Il murale con Di Maio e Salvini che si baciano nel centro di Roma

Le foto del murale del bacio di Di Maio e Salvini e di quello di Meloni e bambino sono state pubblicate su Instagram, Facebook e Twitter dagli account di Tvboy.

Questo il messaggio postato da Tvboy sui social descrivendo l’oepra con i leader di M5S e Lega: «A metà strada tra il Senato e il Parlamento, un nuovo bacio tra #MatteoSalvini della #Lega e #LuigiDiMaio del #Movimento5Stelle. È un bacio immaginario o possibile? E un bacio di benvenuto o di addio? Questa mattina a pochi passi dall’opera ci sono le votazioni per i membri del Senato e della Camera quindi forse lo scopriremo…».

Ecco la foto su Instagram:

Commentando il murale con Meloni e il bambino, invece, Tvboy ha fatto sapere: «A poche ore dalle votazioni per i membri della camera e del senato, in Via dei Pianellari #GiorgiaMeloni di #FratellidItalia folgorata sulla via di damasco, si pente e decide di dedicarsi al volontariato per #proactivaopenarms e #savethechildren e di aiutare i bambini rifugiati… #muralesimpossibili #tvboy #giorgiameloni#roma #streetart #urbanart @giorgiameloni@proactivaopenarms @savethechildrenitalia#helptherefugees».

Le foto del murale del bacio Di Maio-Salvini e di quello con Meloni e bambino di colore

Sfoglia la gallery >>

(Foto dic opertina da archivio Ansa. Credit: ANSA / Massimo Percossi)