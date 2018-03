Oggi venerdì 23 marzo inizia la 18esima legislatura della Repubblica Italiana. In mattinata il Parlamento si riunisce per l’elezione dei Presidenti delle due Camere. Già nella prima seduta i membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica cominciano le votazioni per scegliere la seconda e la terza carica dello Stato. Qui la diretta con notizie in aggiornamento.

Elezione dei Presidenti delle Camere, la diretta delle votazioni

11.55. Elezione Presidenti Camere, anche la Lega vota scheda bianca. Non solo Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Forza Italia. Anche la Lega di Matteo Salvini è intenzionata a votare scheda bianca sia a Montecitorio che a Palazzo Madama. Si tratta di una scelta che conferma la fase di stallo delle trattative e che non è questa la giornata decisiva per l’elezione del Presidente della Camera e del Presidente del Senato.

11.45. Elezione Presidente Camera, con la prima votazione chiesta di maggioranza di 420 voti. Va ricordato che alla Camera dei Deputati per l’elezione del nuovo presidente viene inizialmente richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’assemblea, che è pari 420 voti su complessivi 630 seggi. Nel secondo scrutinio invece è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dal terzo scrutinio in poi è serve la maggioranza assoluta dei voti. Considerando che tutti i principali partiti hanno dato indicazione ai propri parlamentari di votare scheda bianca alle prime votazioni, è facile prevedere che a Montecitorio si arriverà alla terza votazione. Come al Senato, la giornata decisiva potrebbe essere quella di domani.

11.35. Elezione Presidente Senato, prima votazione prevista dopo le 12. Si prevede inizio dopo le 12 per la prima votazione al Senato della Repubblica per la scelta del presidente dell’assemblea. Nel pomeriggio la seconda. A quanto pare sia a Montecitorio che a Palazzo Madama la stragrande maggioranza dei membri voteranno scheda bianca. La giornata decisiva potrebbe essere quella di domani.

11.20. Elezione Presidente Camera, a Montecitorio comincia la prima votazione. Nell’Aula della Camera dei Deputati è iniziata la prima votazione per eleggere il presidente. La votazione è a scrutinio segreto e per schede: ciascun deputato riceve una scheda e esprime il proprio voto nelle quattro cabine allestite tra il banco della presidenza e quello del governo. Nella prima votazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea, ovvero 420 voti.

11.15. Elezione Presidente Camera, Giachetti cita Pannella. Alla Camera dei Deputati il presidente provvisorio dell’assemblea Roberto Giachetti conclude il suo intervento in apertura della seduta con una citazione dello storico leader radicale Marco Pannella. «Dobbiamo essere pronti a testimoniare l’amore». «La conquista della democrazia passa anche in un abbraccio, passa per ogni persona e idea capace di cambiare il mondo, l’importante è osare, è accettare ogni sfida. Abbiamo il diritto e il dovere della partecipazione».

11.15. Elezione Presidente Camera, Giachetti ricorda Moro. Alla Camera dei Deputati durante l’intervento di Roberto Giachetti un lungo applauso di tutti gli onorevoli in piedi ha sottolineato il ricordo tenuto dal presidente provvisorio della Camera del rapimento e dell’assassinio di Aldo Moro. Ricordando il nuovo «scempio» fatto alla lapide che ricorda la strage di via Fani, Giachetti ha ammonito i responsabili. «Sappiano questi individui che quella storia non tornerà mai più», ha detto. Il deputato Pd ha anche ricordato l’anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Sul monumento imbrattato Giachetti ha detto: «Ancora una volta è stato profanato il monumento situato in Via Mario Fani. Agli autori di questo scempio oltraggioso, va la più ferma e dura condanna di quest’Aula. Sappiano, questi individui, che quella storia non tornerà mai più».

11.05. Elezione Presidente Camera, comincia la seduta a Montecitorio. Come programmato, alle 11.00, mezz’ora dopo il Senato, è iniziata la prima seduta della XVIII legislatura alla Camera dei Deputati. A presiedere provvisoriamente l’assemblea, come prevede il regolamento, è il più anziano tra i vicepresidenti della passata legislatura rieletti, quindi il deputato Pd Roberto Giachetti.

10.55. Elezione Presidenti Camere, Di Maio e l’intervento ai gruppi M5S su compattezza e coerenza. Stando a quanto trapletano dall’assemblea dei parlamentari del Movimento 5 Stelle sull’elezione dei Presidenti delle Camere il capo politico Luigi Di Maio ai colleghi avrebbe detto: «Siamo la forza del cambiamento. Sono orgoglioso della nostra compattezza granitica sui valori. Cambieremo il Paese con l’integrità e la coerenza e questo cambiamento inizia con la presidenza della Camera».

10.50. Elezione Presidente Senato, Napolitano annuncia ufficialmente Segre senatrice a vita. Giorgio Napolitano, dopo il suo intervento a Palazzo Madama di apertura della XVIII legislatura, ha annunciato ufficialmente la nomina di Giuliana Segre a senatrice a vita. Tutti i senatori si sono alzati in piedi aplaudendo la neo parlamentare.

Elezione Presidente Senato, l’intervento di Napolitano

10.50. Elezione Presidente Senato, Napolitano: «I cittadini hanno sentito i partiti tradizionali lontani». L’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel suo intervento al Senato di apertura della XVIII legislatura non ha evitato riferimenti al voto del 4 marzo e alla scelta dell’elettorato. I comportamenti elettorali, ha detto il presidente provvisorio dell’assemblea di Palazzo Madama «hanno mostrato quanto poco avesse convinto l’auto-esaltazione dei risultati ottenuti negli ultimi anni da governi e da partiti di maggioranza». E poi: «Ha contato molto il fatto che i cittadini abbiano sentito i partiti tradizionali lontani e chiusi rispetto alle sofferte vicende personali di tanti e a diffusi sentimenti di insicurezza e di allarme».

Altri passaggi dell’intervento: «Si è trattato di un voto che non solo ha travolto certezze e aspettative di forze politiche radicate da tempo nell’assetto istituzionale e di governo del Paese. Esso ha messo in questione tradizioni, visioni, sensibilità, che erano a lungo prevalse». «Gli elettori hanno premiato straordinariamente le formazioni politiche che hanno espresso le posizioni di più radicale contestazione, di vera e propria rottura rispetto al passato. La contestazione è scaturita da forti motivi sociali: disuguaglianze, ingiustizie, impoverimenti e arretramenti nella condizione di vasti ceti, comprendenti famiglie del popolo e della classe media. E in modo particolare ha pesato il senso di un cronico, intollerabile squilibrio tra Nord e Sud tale da generare una dilagante ribellione nelle regioni meridionali».

10.45. Elezione Presidente Senato, Napolitano: «La Legislatura nasce da ampia partecipazione». Nel suo intervento ad inizio seduta al Senato il presidente provvisorio dell’assemblea Giorgio Napolitano, il più anziano tra i senatori, ha affermato: «Questa XVIII legislatura nasce da un’ampia e appassionata partecipazione elettorale. Nostro punto di riferimento non possono dunque essere oggi che le espressioni della volontà popolare quali ne sono chiaramente scaturite». E ancora: «Il voto del 4 marzo ha rispecchiato un forte mutamento nel rapporto tra gli italiani e la politica quale si era venuta caratterizzando da non pochi anni a questa parte».

10.45. Elezioni Presidenti Camere, inizia la XVIII legislatura. Quando l’ex capo dello Stato Giorgio Napolitano ha dichiarato aperta la prima seduta del Senato è di fatto iniziata la XVIII legislatura della Repubblica Italiana.

10.30. Elezione Presidente Senato, comincia la seduta a Palazzo Madama. Come programmato, alle 10.30 è cominciata la prima seduta del Senato della Repubblica della XVIII legislatura. A presiedere l’assemblea è, come prevede il regolamento, il senatore più anziano, l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Elezione Presidenti Camere, nessun accordo tra M5S e centrodestra

10.25. Elezione Presidenti Camere, totonomi. Il fallimento delle trattative non ha interrotto il totonomi sui possibili nuovi Presidenti delle Camere. L’ipotesi più concreta resta quella della Presidenza della Camera affidata al M5S e della Presidenza del Senato affidata ad un esponente del centrodestra. Per qunto riguarda Montecitorio circolano i nomi di Roberto Fico, esponente dell’ala ortodossa del Movimento, di Riccardo Fraccaro, ritenuto vicino al capo politico Luigi Di Maio, e del giornalista Emilio Carelli. Per quanto riguarda invece Palazzo Madama si fanno i nomi del berlusconiano Paolo Romani, non gradito al Movimento 5 Stelle, e di Annamaria Bernini e di Maria Elisabetta Alberti Casellati, anche loro elette nelle liste di Forza Italia. Il Pd per ora resta alla finestra.

10.15. Elezione Presidenti Camere, trattative senza esito dopo il veto su Romani. La decisione di Movimento 5 Stelle, Pd e centrodestra di votare scheda bianca alle prime votazioni sia alla Camera e al Senato nasce dal fallimento di ogni tentativo di intesa per arrivare a nomi condivisi. Negli ultimi giorni sembrava possibile un accordo tra M5S e Lega, con una delle due Camere da assegnare ai pentastellati e l’altra alla coalizione di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il veto del Movimento sul senatore di Paolo Romani, che Fi vorrebbe alla presidenza del Senato, ha complicato le trattative.

10.05. Elezione Presidenti Camere, prima giornata di schede bianche. Si prevede una giornata con votazioni ricche di schede bianche, senza indicazioni da parte dei principali partiti. Nel corso dell’assemblea dei parlamentari del Pd che sono stati aggiornati dal reggente Maurizio Martina sullo stato delle trattative per le presidenze di Senato e Camera, è stata data indicazione di scheda bianca sia per Montecitorio che per Palazzo Madama. È la stessa indicazione data ai colleghe dai due capigruppo del M5S Danilo Toninelli e Giulia Grillo. Il Movimento voterà scheda bianca nei primi due scrutini. Scheda bianca anche per Forza Italia.

10.00. Elezione Presidente Camera, seduta alle 11.00. La prima riunione dei membri della Camera dei Deputati a Montecitorio dopo le Elezioni Politiche del 4 marzo è programmata per le 11.00.

10.00. Elezione Presidente Senato, seduta alle 10.30. L’inizio della prima riunione dei membri del Senato della Repubblica a Palazzo Madama a 19 giorni dal voto è programmata per le 10.30.

Le votazioni per l’elezione dei presidenti della Camera e del Senato possono durare uno o più giorni. Sia a Montecitorio che a Palazzo Madama si vota a scrutinio segreto.

Per quanto riguarda la Camera dei Deputati inizialmente viene richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’assemblea. Servono quindi 420 voti su complessivi 630 seggi. Nel secondo scrutinio invece è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dal terzo scrutinio in poi è sufficiente invece la maggioranza assoluta dei voti.

Per quanto concerne il Senato della Repubblica nel primo e secondo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti dell’assemblea, che è pari a 161. Se anche con la seconda votazione nessuno dei senatori raggiunge la maggioranza, si procede, il giorno successivo, ad un terzo scrutinio che richiede la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Se poi anche il terzo scrutinio non basta per l’elezione di un Presidente, nello stesso giorno si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene quindi eletto chi ha la maggioranza, anche relativa. A parità di voti con il ballottaggio viene eletto il più anziano. Anche nel terzo scrutinio in caso di parità di voti entra al ballottaggio il senatore più anziano.

