Interwall, è stato vandalizzato il murale che celebra i 110 anni dell’Inter | FOTO

Ignoti in azione nella notte a Milano hanno vandalizzato l’Interwall, il murale realizzato per celebrare i 110 anni dalla fondazione del club calcistico nerazzurro. L’enorme disegno è stato realizzato con la partnership di Premium Sport sulla facciata di uno stabile di Via Borsieri, in zona Isola, e raffigura alcune delle più importanti leggende nerazzurre, da Ronaldo a Xavier Zanetti, da Giacinto Facchetti a Diego Milito, da Giuseppe Meazza a Beppe Bergomi.

Sfoglia la gallery >>

Interwall vandalizzato, le foto fanno il giro della rete

Il murales è stato completamente imbrattato con vernice rossa e la grossa scritta: «Inter Merda». Le immagini del disegno vandalizzato hanno fatto in pochi minuti il giro dei social network. L’opera era stata svelata tre giorni fa, il 19 marzo. Il murale è alto 18 metri e largo 10.

Siamo davvero sicuri siano stati i milanisti? Sta di fatto comunque che è stato un brutto gesto #InterWall pic.twitter.com/eFe1VfKcfx — Federico (@Fe_de_ri_co_) 22 marzo 2018

#InterWall ci ha imbrattato il murales dedicato all’inter è un verme! Non c’entra con il tifo! — Michele Valenti (@Mikdibrianza) 22 marzo 2018

#InterWall ci sono state persone che si sono impegnate fino in fondo a creare questo murales ma…purtroppo altre persone che tifano squadre diverse hanno deciso di rovinare tutto…VERGOGNATEVI!!! pic.twitter.com/VWNk4jpUme — Dave Tonaz (@Davide_Tonaz92) 22 marzo 2018

Il tifo è rispetto. Questo non lo è. È un atto vandalico. A prescindere dalla fede tutto ciò è inammissibile.#Inter #InterWall #Inter110 pic.twitter.com/SELwnWX8Ue — LucaLeoni1 (@luca_leoni1) 22 marzo 2018

Video

Su Twitter è spuntato anche un breve video dell’Interwall vandalizzato.

Il murales #Interwall vandalizzato nella notte a Milano pic.twitter.com/TLYlOW3lmk — Giovanni Capuano (@capuanogio) 22 marzo 2018

(Immagine di copertina da video caricato su Twitter)