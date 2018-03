Roma: autobus prende una buca, scoppia il vetro. Illesi passeggeri

A Roma un autobus Atac ha centrato una buca. L’impatto è stato talmente forte da mandare in frantumi un vetro. A riportare l’episodio, avvenuto ieri sera in zona Vitinia, è Roma Today. L’autobus Atac 09, intorno alle 18:45 circa, stava percorrendo via Sant’Arcangelo di Romagna quando ha centrato l’ennesimo cratere e il vetro non ha retto.

Nessun passeggero si è fatto male. A raccontare l’episodio alla testata Massimiliano Ballesio, un residente, presente sul mezzo: “Fortunatamente a bordo eravamo solamente in tre. L’autista andava molto piano e, malgrado la velocità ridotta, il vetro si è frantumato dopo aver colpito una serie di buche“.

Nel IX Municipio le strade non godono di una ottima manutenzione. Sono talmente tanti i dissesti del manto che in alcune zone sono stati imposti limiti a 30 km orari.