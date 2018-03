A ogni gol di Salah, Vodafone Egitto regala 11 minuti di telefonate ai suoi clienti

Mohamed Salah sta vivendo una stagione da sogno al Liverpool. Dopo i 4 gol segnati al Watford sabato 24 marzo, il tabellino del calciatore egiziano registra 28 gol in Premier League e 36 in totale, un risultato sbalorditivo considerato che siamo ancora prima di Pasqua.

In patria Salah è già considerato uno dei calciatori più forti della storia dell’Egitto, pensiero rafforzato anche dal suo aiuto fondamentale per riportare i faraoni ai mondiali di Russia 28 anni dopo l’ultima volta. Se n’è accorta anche Vodafone, che ha deciso di lanciare una promozione singolare: a ogni gol verranno offerti 11 (come il numero di maglia di Salah) minuti gratis di telefonate per gli abbonati o per i nuovi clienti fino al termine della stagione.

محمد صلاح رد فينا الروح خلانا نصدق إننا لما بنتجمع على حاجة بتبقى اقوى من اي حاجة! ڤودافون الشبكة رقم1#رقم1_بيجمعنا pic.twitter.com/h3ShHRZzZ4 — Vodafone Egypt (@VodafoneEgypt) 14 marzo 2018

(Foto credits: Ansa)