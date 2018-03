Esplosione in una palazzina a Catania: tre vittime, due sono vigili del fuoco | VIDEO

Erano stati chiamati a Catania, in via Garibaldi, per una fuga di gas in una palazzina. Non appena hanno tagliato la porta per effettuare il loro intervento, si è avvertito un boato. Alcuni vigili del fuoco del comando provinciale di via Cesare Beccaria sarebbero rimasti coinvolti nell’esplosione che, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto nella città siciliana e che avrebbe provocato anche delle vittime, due vigili del fuoco e un residente nella palazzina.

ESPLOSIONE CATANIA, LA DINAMICA

Sul posto, altri soccorritori stanno cercando di comprendere le dinamiche dell’incidente e di estrarre dalle macerie le persone coinvolte. L’esplosione si sarebbe verificata intorno alle 19.30 nella zona del Fortino, nei pressi di piazza Palestro.

UPDATE [20.03-21:10] Via Garibaldi #Catania #esplosione in edificio per fuga gas +3 morti (2 pompieri) +2 feriti (pompieri) pic.twitter.com/SiAiM9nJfk — Emergenza24Pro (@Emergenza24Pro) 20 marzo 2018

La palazzina ospitava un’officina che si occupava di riparazioni di biciclette e motocicli. Secondo le primissime ricostruzioni, i vigili del fuoco – intervenuti sul posto per risolvere una fuga di gas – avrebbero utilizzato una sega elettrica per entrare all’interno dell’edificio. Le scintille avrebbero causato l’esplosione. Secondo i dipendenti della società che si occupa delle condutture del gas, l’Asec, non si sarebbe trattato di una perdita arrivata dalle tubature: più probabile che la fuga di gas sia collegata una bombola.

ESPLOSIONE CATANIA, LE IMMAGINI DA MERIDIONEWS

Il portale d’informazione locale Meridionews ha riportato le prime immagini dell’accaduto: secondo la versione dei cronisti giunti sul posto, le vittime sarebbero almeno tre, due vigili del fuoco e un residente del posto, mentre due altri pompieri sarebbero ricoverati nell’ospedale Vittorio Emanuele in gravi condizioni. Illeso ma sotto choc, invece, il quinto componente della squadra dei vigili del fuoco travolti dallo scoppio. Il primo bilancio delle vittime sarebbe stato confermato anche dal sindaco di Catania Enzo Bianco.

(FOTO da account Twitter @Meridionews)