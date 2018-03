Giovanni Ciacci ha risposto alla Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo a Ivan Zazzaroni. L’esperto di look ha commentato con parole molto severe il rifiuto di votare la coppia di ballerini maschi di Ballando con le Stelle, composta da Ciacci e da Raimondo Todaro.

Giovanni Ciacci contro Ivan Zazzaroni: «È un cretino»

Alla trasmissione di Radio 24 Giovanni Ciacci ha detto come «Zazzaroni? Accetto passivamente quello che ha detto, è una sua opinione, non la condivido. Siamo nel 2018 e chissenefrega se ballo con un uomo, una donna o con un cavallo. E’ un discorso vecchio, antico, anacronistico e io ho fatto del mio ballo qualcosa di libero. Non me ne frega niente di quello che dice. Non so cosa gli sia passato nel cervello e non so come mai continui a parlare di questa cosa, si dia una calmata. Mi hanno messo in gara con un uomo, la Rai ha accettato, la accetti anche lui. Basta”. Come lo giudichi, un omofobo, un cretino, come?: “Un cretino, un ingenuo».

Giovanni Ciacci, piuttosto noto per le sue partecipazioni in TV dove commenta l’abbigliamento delle persone più famose, in Italia come all’estero, e il loro look, ha poi raccontato la sua vita affettiva. Ciaccisi defisce poliamoroso, tanto da aver avuto in contemporanea due fidanzati con cui aveva regolarmente rapporti a tre, e ha confermato il suo imminente matrimonio con un principe etiope. Giovanni Ciacci è uno dei protagonisti più discussi della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

La trasmissione di Rai Uno condotta da Milly Carlucci ha fatto gareggiare l’esperto di look, omosessuale dichiarato, con un ballerino etero, Raimondo Totaro, suscitando numerose polemiche. All’esterno come all’interno del programma, come mostrato sabato scorso col rifiuto di Ivan Zazzaroni di assegnare un voto a due concorrenti maschi.

