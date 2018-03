Francesca Anna Ruggiero è una nuova deputata del Movimento 5 Stelle, eletta trionfalmente nel collegio uninominale di Bari-Bitonto, con una percentuale di poco superiore al 50% dei voti.

Francesca Anna Ruggiero, la deputata M5S che confonde la tariffa e la classe del Frecciarossa

La studentessa di Medicina diventata parlamentare oggi è a Roma, dopo aver preso un Frecciargento da Roma al centro di un suo davvero curioso post su Facebook. Francesca Anna Ruggiero ha infatti esaltato il risparmio di spesa garantito dalla classe “Super Economy”, che non esiste, segno della volontà degli eletti M5S di non pesare sulle tasche dei contribuenti.«#NoiSiamoPronti.Oggi partiamo per Roma per la proclamazione. STIAMO ARRIVANDO! Con le mani libere e in esse solo il biglietto in classe SUPER ECONOMY, per non incidere troppo nelle tasche dei contribuenti.Ci rivediamo presto per rendicontare direttamente cosa sarà successo a Montecitorio in questa importantissima settimana».

LEGGI ANCHE > IL BOSS DELLA ‘NDRANGHETA CHE TENTÒ DI UCCIDERE SEI ROMENI INCENDIANDO LA CASA

Nei commenti diverse persone fanno notare a Francesca Anna Ruggiero come la classe Super Economy non esista. La deputata ha acquistato un biglietto di prima classe con una tariffa agevolata. Con le offerte sul sito di Trenitalia può capitare che biglietti di prima classe costino di meno di quelli di seconda grazie alla tariffa Economy o Super Economy.

Altrettanto curioso è il fatto che se Francesca Anna Ruggiero avesse comprato un biglietto di seconda classe e non di prima avrebbe pagato 20 euro in meno rispetto ai 49,90 spesi per il suo biglietto di prima classe con la tariffa Super Economy.