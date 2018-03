Barbara D’Urso contro Lemme: «Ti proibisco di far passare questo messaggio» | VIDEO

Ieri a Domenica Live Barbara D’Urso si è scontrata con il dottor Lemme, celebre dietologo, molto seguito dai vip. Nel salotto Mediaset la conduttrice ha ripreso l’ospite parlando della importanza di farsi le analisi costantemente, specialmente se si segue un regime alimentare particolare.

Dello scontro ne parla il sito Bitchyf.it:

Santa Barbara da Cologno Monzese non ha gradito alcune esternazioni di Lemme sugli esami del sangue ed ha voluto ribadire l’importanza di fare i controlli medici.

“Ma che vuol dire? Lemme, Lemme, ti proibisco di far passare questo concetto dalla mia trasmissione! Non dire ‘chi se ne frega delle analisi perché uno è vivo e vegeto’, perché non funziona così! La prevenzione prima di tutto e soprattutto se uno perde 15 kg”.

